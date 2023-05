Hivatalosak a számok: ennyit visz, és ennyit hoz a budapesti atlétikai vb

Közel bruttó ötvenmilliárd forint az az összeg, ami a világbajnokság közbeszerzéseinek lebonyolításáért felelős Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség honlapján megjelent. Emellett mintegy bruttó 20 milliárd forintos állami támogatást kapott a világbajnokságot szervező Budapest 2023 Zrt. azóta, hogy Budapest elnyerte a rendezés jogát. A budapesti atlétikai világbajnokság teljes költségvetése így 70 milliárd forintra rúg majd - állítja a Magyar Nemzet.

Fotó: Szabolcs László / Metropol

A szervezők tájékoztatása szerint a költségvetés számottevő részét a televíziós közvetítés gyártási költsége, a vb kommunikációs kampánya, a versenyzők, a technikai stáb és a média, valamint a 400 ezer néző biztonságos és színvonalas kiszolgálása, a vb győzteseinek járó pénzdíjak teszik ki. Ebből a pénzből bonyolítják le az ország összes vármegyéjét érintő, több százezer embert megszólító Hétköznapi hős programot, valamint a diákoknak szóló, az általános és középiskolákban zajló Sulihős programot is.

Minden idők legnagyobb hazai sporteseménye a rendezési költségek mellett azonban jelentős közvetlen és közvetett bevételeket is generál, amelyek független szakértői elemzések szerint elérhetik a 130 milliárd forintot.

Hazai gazdaságélénkítő hatás

A rendezvény közvetett gazdasági hatását 59,5 milliárd forintra számította a PwC független hatástanulmánya a pályázat idején, és ez a szám azóta jelentősen megnőtt a járvány és az infláció hatására. A vb okozta keresletnövekedés és többlettermelés pozitív hatásai olyan hazai ágazatokat érintenek, mint a kereskedelem, a szállítás és a távközlés. Óriási nyertesei lehetnek a vb-nek például a budapesti és vidéki vendéglátósok, rendezvényszervezők, taxisok, szállásadók, boltosok. A vb hetvenmilliárd forintos költségvetésének döntő hányadát ugyanis hazai kis- és középvállalkozásoknál költik el a szervezők, azaz minden eszközt, szolgáltatást, amit csak lehet, magyar eladóktól és beszállítóktól vásárolnak. Ez több ezer magyar családnak jelent bevételt a vb előtt és alatt.

Fotó: Szabolcs László

77 országból vettek jegyet

Eddig 77 országból vásároltak jegyet vagy bérletet a világbajnokságra, az eseményre várhatóan csaknem 100 országból érkeznek szurkolók Magyarországra. Olyan távoli helyekről is jönnek nézők, mint Új-Zéland, Chile, vagy Jamaica. A résztvevők és a külföldi szurkolók együtt óvatos becslések szerint is több mint 200 ezer vendégéjszakát töltenek majd az országban. A PwC hatástanulmánya alapján a vendégek magyarországi tartózkodásuk alatt megközelítőleg 8,3 milliárd forintot költenek el. A vb-re 2023 májusáig, azaz az értékesítési kampány nyári hajrája előtt már több mint 170 ezer belépőjegy fogyott el. A világesemény kezdetéig 1,5-2 milliárd forint összbevétel várható a jegyekből. Ezt egészítik ki a rendezvény több százmillió forintos szponzorációs bevételei.

Társadalmi haszon

Itthon is minden magyart büszkeséggel tölthet el, hogy Magyarország – első közép-európai helyszínként – szervezi a világ harmadik legnagyobb sporteseményét. A vb célja ráadásul sokkal több, mint a turisztikai és gazdasági siker. Jelentős hatása van a magyarok egészségére a sporton keresztül, hiszen maga a vb és a vb-t felvezető, kifejezetten a mozgást népszerűsítő kampány hatására sok ezren kezdtek el vagy fognak még többet sportolni. A szervezők által indított Hősök tere szurkolói klub rendezvénysorozat a teljes országban 37 szabadidősport versenyen van jelen és közvetlenül ér el százezreket. Ehhez kapcsolódóan a 2023-as budapesti vb az első a világversenyek történetében, amely jelentős kedvezménnyel kínál jegyeket azoknak, akik sportolnak, azaz tesznek az egészségükért.

7500 önkéntes

Sokaknak már el is kezdődött a vb, minden várakozást felülmúlt, hogy 7500-an jelentkeztek önkéntesnek, miközben az is kiemelkedő, hogy legalább 2500 önkéntes munkájára számítanak a szervezők. Kifejezetten az iskolásokat, diákokat célozza meg a Sulihős program, amelyhez eddig több mint 400 iskola csatlakozott. Minden résztvevő iskola vállalta, hogy az atlétika kiemelt szerepet kap a testnevelési órákon, megismerteti a sportágat a diákjaival, az iskola által a leglelkesebbnek ítélt 23 gyerek pedig ingyenes szurkolhat az atlétika szuperhőseinek a világbajnokságon. A vb hatására nő az aktív sportolók, versenyzők száma, erősödik az élsport, de legalább ennyire fontos, hogy nő a szabadidősport népszerűsége is. Ezt segíti továbbá, hogy a vb központi helyszínéül szolgáló Nemzeti Atlétikai Központ és környezete a rendezvény után átalakul, és Budapest új szabadidőparkja lesz.