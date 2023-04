„Kinevethet fél Németország" – Dárdai Pál helyett a felesége döntött

2015 és 2021 eleje után harmadszor is megtartotta „bemutatkozó” sajtóájékoztatóját Dárdai Pál a Hertha új vezetőedzőjeként. A labdarúgó Bundesliga utolsó helyére zuhant berlini klub magyar legendája többek között arról is beszélt, hogyan fogadta a családja a döntést, amely véget vet az utóbbi hónapok stresszmentes, kellemes életének.

Dárdai Pál harmadszor is „bemutatkozott” a Hertha új edzőjeként Fotó: Getty Images

Dárdai viccesen úgy fogalmazott egy újságírói kérdésre válaszolva: inkább nem árulja el, hogyan fogadta középső fia, a csapatot erősítő német U21-es válogatott Dárdai Márton, hogy újra az apja lesz az edzője. Aztán persze hangsúlyozta, hogy a ballábas tehetséget sem az első Bundesliga-meccsére nem ő tette be (hanem Bruno Labbadia – a szerző), sem az utóbbi hetekben nem nála került vissza a gárdába.

A 47 éves Hertha-ikont arról is kérdezték, mit szólt az újabb munkába állásához a felesége, Mónika. Ami csak pár hónappal jött korábban a tervezettnél, hiszen Dárdai elárulta, hogy a vészhelyzetben elvállalt vezetőedzői munkájáig úgy tervezték a klubvezetőkkel, hogy nyártól újra a berliniek utánpótlásképző akadémiáján fog dolgozni.

Most fél Németország nevethet rajtam, amiért otthon nem én hordom a nadrágot

– kezdte válaszát mosolyogva Dárdai Pál, majd egyre jobban nevetve folytatta:

– A feleségem, Mónika döntött, és Benniék őt beszélték rá. Végül azt mondta, ha ezt akarom, csináljam.

Az embert próbáló feladatot immár harmadszor elvállaló Dárdai Pál azt is elárulta, eddig milyen kellemesen teltek a „munkanélküli” hónapjai. Többek között vettek egy „szuper, álomba illő” természetű kutyát (egy maltipoo-t), és járta a fiai meccseit. Most viszont otthon kell hagynia a blökit, és mostantól a felesége sem mehet el annyiszor otthonról, ahogy eddig.

– Mindez most megváltozik, de hát ilyen a munka üzemmód – mondta a Hertha régi-új magyar edzője.

A tabella utolsó helyén szégyenkező futballcsapattal kapcsolatban elárulta: sok hibát és gyengeséget lát, a hátralévő hat (vagy osztályozó párharc esetén nyolc) meccsre megpróbálják a lehető legtöbbet kijavítani. Ugyanakkor a korábbi két időszakával szemben most olyannak látja a helyzetet, hogy a kemény munka már kevés, most bizony egy kis szerencsére is szükség lesz a bennmaradáshoz. Nem ígérget, csak annyiban lehet biztos mindenki, hogy ezentúl a játékosok minden párharcban, a pálya minden centijéért küzdeni fognak.