Heti top: Dárdai helyett felesége döntött, Lőw Zsolt bajba került

Az április 17-i, hétfői nap Dárdai Pál bemutatásáról szólt. A magyar szakembert 2015 és 2021 után harmadszor nevezte ki vezetőedzőnek a Bundesligában szereplő Hertha BSC. A fővárosi klub óriási bajban van, ugyanis hat fordulóval a szezon vége előtt jelenleg a sereghajtó pozícióban áll. Dárdai egy sajtótájékoztató keretén belül arról is beszélt, hogy a végső döntést felesége, Mónika hozta meg. "Most fél Németország nevethet rajtam, amiért otthon nem én hordom a nadrágot. A feleségem, Mónika döntött, és Benniék őt beszélték rá. Végül azt mondta, ha ezt akarom, csináljam" - jegyezte meg a 47 éves szakember.

Dárdai visszatérését a felesége, Mónika döntötte el Fotó: Getty Images

Dárdai nincs könnyű helyzetben, a fővárosi csapatot rendkívül nehéz lesz benntartani a német élvonalban. Egy másik magyar Bundesliga-szakember, Lőw Zsolt sem élete legjobb időszakát éli. A másodedző szűk egy hónapja vette át a Bayern München irányítását Thomas Tuchellel, a német topklub azóta a Német Kupából és a Bajnokok Ligájából is kiesett. Utóbbinál Tuchel teljesen elveszítette a fejét a Manchester City elleni negyeddöntős visszavágón és a kiállítás sorsára jutott. A Kicker azonban állítja, nemcsak a német edző kapott piroslapot, hanem Lőw is, a korábbi 25-szörös válogatottat ráadásul azonnali pirossal küldte a lelátóra Clément Turpin játékvezető.

Thomas Tuchel és Lőw Zsolt (mögötte) sem bírta idegekkel a Manchester City elleni kiesést Fotó: Matthias Hangst

Végezetül pedig egy szép magyar sikernek is örülhettünk, az Egyesült Államokban Kós Hubert 200 háton 1:55.95-ös időt ért el a westmonti versenyen, ez az úszás pedig a világ idei legjobb eredménye ebben a számban. A 20 éves sportoló a Michael Phelpset is edző szakember, Bob Bowman égisze alatt készül. Az Úszószövetség elnöke, dr. Wladár Sándor szerint az ifjú titán az éremért is küzdhet a 2024-es párizsi olimpián. „Bár már a tokiói olimpiára is úgy utazott ki, hogy szerencsés esetben nagy eredményt arathat, de akkor még nem jött össze az áttörés” – nyilatkozta dr. Wladár Sándor. "Most viszont azt tippelem, hogy a párizsi olimpián ebben az úszásnemben dobogós helyezést harcolhat ki."