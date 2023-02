Őrületes terpesz, less be a szőke bombázó meztelen combjai közé

Ashlynn Sky a feltörekvő influenszerek táborába tartozik, nincsen sokmilliós közössége, azonban Instagram-oldalát így is 383 ezer ember követi. A szőke szépség 215 bejegyzésének jelentős részében lenge öltözékben látható, ruhában gyakorlatilag nehéz is lencsevégre kapni. Legutóbb Hawaii második legnagyobb szigetén, Mauiban kapcsolódott ki, ahol igencsak vékony bikiniben szexizett, ráadásul egy nagy terpeszt is bevállalt a nyilvános strandon.