A budapesti embereket büntetik Karácsonyék a saját alkalmatlanságuk miatt

Karácsony Gergely rendkívüli állománygyűlést tartott a BKV Száva kocsiszínjében, ahol feltüzelte a sofőröket, és támogatásukat kérte a kormány elleni fellépéshez. A szakszervezetek közölték, hogy demonstrációs és sztrájkbizottságot alakítanak, egyértelmű jeleként annak, hogy súlyos zavar van a főváros és saját dolgozói között, írja a Magyar Nemzet. Karácsony Gergely bejelentette, hogy pénteken délben tíz percre leáll a budapesti tömegközlekedés. Ezzel azt akarja megmutatni, mit okozhat a finanszírozási válság a főváros működésében, és mivel járhat, ha nem közlekednek a járatok. A főpolgármester a közösségi oldalán továbbra is a kormányt okolja a fővárosi pénzügyi nehézségek miatt.

Felelősségvállalás helyett a budapestieket büntetik Karácsonyék: pénteken a BKV leállásával bénítanák meg a fővárost.

- ezt már a a Fidesz budapesti elnöke, frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra posztolta Karácsony bejelentésére reagálva. "énteken 10 percre, azután 2 órára, majd akár egy hétig is leállítanák a BKV-t. Ezzel óriási kárt okozva az egész nemzetgazdaságnak és milliók hétköznapjait tennék tönkre. Céljuk világos: elterelni a figyelmet a Karácsony-Tisza koalíció okozta csődről, felelősségvállalás helyett zsarolni és a budapestiek büntetésével menteni politikai pozícióikat. Ez elfogadhatatlan, a főpolgármester és szövetségesei megoldások helyett hergelnek és milliók megélhetését kockáztatnák. A budapestiek nem ezért választották meg őket az is biztos. Mi továbbra is a főváros stabil, törvényes működésért dolgozunk, mert erre tettünk esküt és ez a budapestiek érdeke is." - szögezte le a Fidesz politikusa.

Út a csődhöz

Karácsony és csapata 214 milliárd megtakarítással vették át a főváros vezetését 2019-ben Tarlós Istvántól, a Fideszes vezetéstől. Ehhez képest a 2025. évi csődköltségvetést a Karácsony-Tisza-Vitézy koalíció együtt szavazta meg úgy, hogy törvényellenesen, hiánnyal tervezték és vitték csődbe az ország leggazdagabb városát. (Miközben a Főváros iparűzési adóbevételei soha nem látott mértékűre emelkedtek az utóbbi években, a növekedés mértéke meghaladja a szolidaritási hozzájárulás mértékének növekedését, az iparűzési adóbevétel évi 150 milliárd forinttal nőtt.)