Szevasz tavasz! Taxi Turi az Adománytaxi Közösségi Térben

"Érzed már te is, hogy közel a tavasz? Szeretnéd felkészíteni rá a ruhatárad néhány új színnel és izgalmas vintage darabbal?"



A lengébb öltözetek mellett, most minden kabát, bakancs, sapka és sál 25 százalékos kedvezménnyel lehet a tiéd!

A tavasz legnagyobb Taxi Turijának lebonyolításában a Taxi X program második csapata, az iskolai közösségi szolgálatukat az Adománytaxinál töltő diákok segítenek.

A Taxi Turi egy jótékonysági használtruha-vásár, ahol a megvásárolt darabokkal nemcsak a ruhatárad frissítheted fel, hanem az Adománytaxi Alapítvány munkáját és a környezetünket is támogathatod.

Az Adománytaxi házhoz megy Budapesten az adományokért, hogy összegyűjtse a feleslegessé vált értékeket és olyan rászoruló településekre vigye, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Innovatív megközelítésével nemcsak a társadalmi felelősségvállalás fontosságára hívja fel a figyelmet, de közösséget is épít.

A kiválogatott darabok az adományozók engedélyével kerülnek eladásra. Az eseményen ruhaadományt nem fogadnak."

Időpont: március 18., 10.15-16.15

Helyszín: Kassák Lajos utca 79, Budapest 1134