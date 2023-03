„Az este folyamán Gulyás Jázmin tart előadást tart.

Az előadást követően lehetőség lesz kiskedvenced általános orvosi vizsgálatára is a Ziccer falain belül!

Fotó: Facebook



Várunk adományokat is, amivel segíthetsz, fontossági sorrendben:

1. Kutya- és macskatáp, konzerv

2. Használt, megunt nyakörvek, pórázok, kutyajátékok

3. Macskaalom

4. Használt takarók, törülközők, ágyneműk

5. Tisztítószerek, törlőpapír, vödör

6. Sok-sok szeretet

Hozd el te is kiskedvenced, gyere te is, a jelenléteddel is sokat segítesz!”

Időpont: március 21., 18.15

Helyszín: Ziccer Trollfoci Sport Pub – Erzsébet krt. 48.