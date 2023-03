„Már tartanak az autósoktól, mert a sínekre hajtanak” – villamosbalesetek borzolják a kedélyeket Újpalotán - Fotók

Korábbi cikkeinkben rendszeresen beszámoltunk róla, hogy az elmúlt időszakban Újpalotán több baleset is történt, melynek során több autó is a szabályosan közlekedő villamosnak ütközött. Az esetek száma jelentősen megugrott az elmúlt hetekben, csak a mostani héten például két baleset is történt. Most összeszedtük az összes karambolról szóló híreket.

Legutóbb csütörtökön történt karambol Újpalotán Fotó: Olvasói fotó

Legutóbb csütörtökön találkozott a villamos egy sínekre hajtó autóval a Zsókavár utcában, a Kőrakás parknál. Csupán két nappal előtte szintén baleset történt, akkor a Páskomliget utcában, a Nádastó parknál ütközött össze egy személygépkocsi a 69-es „sárga villámmal”. A villamosátjáróban egy autó volt látható, amely a Mexikói út felé közlekedő villamossal ütközött össze. A kocsi baloldala sérült meg a baleset során.

Egy hét alatt két karambol is a kerületben a villamossal Fotó: Olvasói fotó

Az előző cikkünkben beszámoltunk róla, hogy a kerületi lakosok szerint a villamosvezetők már tartanak a balesetektől, elkezdtek lassabban hajtani, nehogy beléjük ütközzenek a körültekintés nélkül hajtó autósok. Kiderült, hogy a Páskomliget utcai kereszteződésnél azért történhet ennyi karambol, mert nagy az átmenő forgalom, ugyanis itt kell befordulni a helyi postához és a NAV irodájához. Az sem mellékes, hogy a piac után ez az első kanyarodási lehetőség.

Több esetről is kaptunk információt

Ha még nem lenne elég a két incidens a héten, arról is be kell számolnunk, hogy már március elején is volt egy autós ütközés a villamossíneken, itt a kocsi állítólag egy másik autós hibájából sodródott fel a villamos pályájára. Emellett pedig január végén szintén egy kocsi hajtott a sínekre, hogy ott aztán összetalálkozzon a menetrend szerint közlekedő villamossal. A kisebbik jármű roncsa elfoglalta a sínpárt, ezért a fővárosi hivatásos tűzoltókat kellett értesíteni a mentéshez.

Januárban is történt baleset a kerületben Fotó: Olvasói fotó

Tavaly szintén a XV. kerületben az 5-ös busz ütközött össze a villamossal a Széchenyi út és Kolozsvár utca kereszteződésénél. A baleset a helyi közlekedést is rendesen megbolygatta: a villamos helyett pótlóbusz járt, az 5-ös buszt pedig elterelték. Ha még ez nem lenne elég, az előző év végén is több sofőr a síneken kötött ki autójával Újpalotán.

A témával kapcsolatban felkerestük a rendőrséget a kérdéseinkkel, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.