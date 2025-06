Brutális hőhullám csap le ránk: 31 fokkal indul a hét!

Jön a brutális hőhullám de az esernyőt még így sem hagyhatjuk otthon. A hetet igazi kánikulával kezdjük, ugyanis hétfőn a csúcshőmérséklet akár a 31 fokot is elérheti. A napos idő mellett az ország északi részén záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és gyenge szél is enyhítheti a forróságot.

Jön a hőhullám, kezdődik a kánikula. Fotó: Köpönyeg.hu

Kedden átmenetileg enyhül a hőség: a maximum hőmérséklet 26 fok körül alakul, gomolyfelhőkkel, záporokkal főként északon. A szél feltámad, helyenként viharos lökések is lehetnek.

Szerdára kitisztul az idő, visszatér a 30 fok feletti csúcshőmérséklet és a zavartalan napsütés. A következő hét folyamán a forróság várhatóan velünk marad, bár időnként még kialakulhat zápor, zivatar.