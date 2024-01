Ónos eső és széllökés: tíz vármegyére adtak ki riasztást

Felemás fordulat jön az időjárásban: szerdától enyhülés kezdődik, sőt, csütörtökön valósággal berobban a tavasz, de nem lesz maradéktalan az örömünk: szerdára kilenc (!) vármegyére, péntekre pedig egy továbbira adtak ki riasztást.

Fotó: Mediaworks

Szerdán a reggeli, délelőtti óráktól délnyugat felől vegyes halmazállapotú csapadék érkezik, amely a legtöbb helyen napközben esőbe megy át, de az Északi-középhegység és a főváros tágabb környezetében akár késő estig, éjfélig is vegyes csapadék hullhat. Ezeken a részeken eleinte havazás, később azonban ónos vagy fagyott eső is lehet, emiatt Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Pest, Nógrád és Somogy vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A térség északi részén akár 3 centiméteres, az északi határvidéken pedig még ennél is vastagabb hóréteg alakulhat ki.

A hőmérsékletre viszont nem lehet panaszunk: szerdán a 11 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, északkeleten alacsonyabb, délnyugaton magasabb értékekkel. Estére fokozatosan enyhül az idő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -3 fok között várható, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet – áll a Köpönyeg előrejelzésében.

Grafika: met.hu

Csütörtökön egy napra fellélegezhetünk, péntekre viszont újabb riasztást adott ki a HungaroMet. Aznapra a várható erős szél miatt színezték citromsárgára Veszprém vármegye területét, ahol a széllökések sebessége meghaladhatja az óránként 70 kilométert. Ahol addig az utak síkosak maradnak, ott az erős szél fokozott balesetveszélyt jelenthet, érdemes az úton lévőknek a szokásosnál óvatosabban közlekedni.