Vígné Sági Katalin szeretettel főz a Reformátor Culina csapatával

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium menzája nemcsak a közétkeztetési szakácsversenyek elismerő díjait tudhatja magáénak, de a Vígné Sági Katalin által vezetett Reformátor Culina gyakorta kap felkérést esküvői menük elkészítésére is.

Vígné Sági Katalin gyümölcslevest készít a konyháján (Fotó: Fodor Erika)

Az idei tanévkezdéskor meglátogattuk a rózsakerti református iskola finom és egészséges menzájáról messze a környéken túl is híres konyháját.

Egy hétköznapi iskolai menü: Gyümölcsleves, rántott csirkemell kukoricás rizzsel és őszibarack (Fotó: Fodor Erika)

A „konyhafőnöknő”, Vígné Sági Katalin körbevezetett minket, és megmutatta, mi készült az első hét második napján ebédre annak az 1200 fiatalnak, akiknek az étkeztetéséről nap mint nap – ételérzékenység alapján diétás variációkkal is – gondoskodnak.

„ Tízen dolgozunk jó kis csapatban a konyhán. Helyben étkeztetünk, az általános iskola és a gimnázium épületében, és kiszállítjuk az ebédet még két óvodába és iskolába.

MIndenből készül mentes változat is (Fotó: Fodor Erika)

A munka hajnalban kezdődik, hatalmas, minimum 50 literes üstökben és fazékban fő az étel, és annak fruktóz, glutén, tej, cukor és egyéb ételérzékenység esetén is fogyasztható finom változatai. E mellett már hajnaltól csomagoljuk a reggeli és uzsonna adagokat is.” - tudtuk meg Vígné Sági Katalintól, akinek a konyhájában olyan jó hangulat uralkodik, miközben mindenkinek jár a keze, hogy legszívesebben órákig maradtunk volna, ha nem lett volna nagyon meleg az egészségügyi előírásoknak megfelelő védő ruházatban beöltözve.

Friss zöldség vagy gyümölcs is kerül a gyerekek elé az asztalra (Fotó: Fodor Erika)

„Hiszek abban, és ezt itt, a Reformator Culinában a kollégáimmal sikerül is megvalósítanunk, hogy attól, hogy a gyermekünk menzán étkezik, még a lehető legjobbat kapja.

Igyekszünk úgy összeválogatni az ebédmenüt, hogy abban mindig legyen gyümölcs, zöldség, egészséges alapanyagok, minél inkább adalék-és dúsító, sűrítő kiegészítők nélkül. Aki pedig valamilyen ételérzékenységben szenved, annak úgy elkészíteni az ételét, hogy ő is értékes táplálékot kapjon, és még finom is legyen, hiszen az ebédünk élvezeti értéke sem elhanyagolható szempont.”- mesélte mosolygósan Katalin.

Külsős rendezvényekre is gyakran kap felkérést a Culina (Fotó: Fodor Erika)

A menzai étkeztetés minőségét látva nem csoda hát, hogy a Reformátor Culina csapata sokszor kap felkérést esküvői menü készítésére is, hiszen a násznép is szeret jókat enni a lagziban, arról nem beszélve, hogy ott is egyre többféle ételérzékenység fordul elő, és a felnőttek is hálásak, ha erre odafigyelnek a vendéglátók.