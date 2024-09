Ferenc pápáról nevezték el az új belvárosi kávézót

Az új tanévvel együtt nyitott a Café Francesco a főváros V. kerületében. A budapesti Ward Mária Gimnázium Molnár utcai épületében létrehozott Café Francesco célja, hogy minőségi kávézó, reggeliző, uzsonnázó, sütizős találkozóhelyként hívjon mindenkit Ferenc pápa lelkiségének, életigenlő üzeneteinek megismerésére.

Készül a házi limonádé Fotó: Fodor Erika

A Café Francescót vezető Lőw Juliannától megtudtuk, a kávézóba mindenkit várnak, fiatalokat és időseket, aki szívesen kapcsolódna közös emberi értékeinkhez, és akiben van kíváncsiság az egyházfő gondolataira és egymásra, akár az asztaltársaságában helyet foglalókéra.

A szellemi háttéren és lelki táplálékon kívül a Café Francescóba a finomságok és a barátságos fogadtatás miatt is nagyon ajánlatos betérni. Remek a zabtejes kapucsínó is, gyönyörű habos, és a kávé íze is kifogástalan.

A Pannonhalmi apátság szörpje és víze is kapható a Francescóban Fotó: Fodor Erika

A túrós és meggyes pitével csak az a baj, hogy nem lehet egyszerre mindkettőből enni, mert akkor nem marad hely valamelyik finom tortának vagy krémesnek, pláne nem a dupla kakaós csigának.

Szendvicsek és a sós péksütik is nagyon választékban elérhetőek Fotó: Fodor Erika

A meggyes mellé még az isler is túlzásnak tűnt. A szendvicsek és sós péksütemények, különösen a szénhidrátcsökkentett fitnesz croissant megkóstolása már végképp egy külön látogatást igényel.

Juli és Csenge is nagyon szeret itt lenni! Fotó: Fodor Erika

Sebaj! Ide akár naponta szívesen beugrik az ember. Akit az esti programok is érdekelnek, netán egy kávéházi katekézis is belefér, az itt nézelődhet.

A Francescóban így készül a zabtejes kapucsínó: