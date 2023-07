Hanna házi karamellás fagylaltja – próbáld ki, mindenképpen megéri!

A forró nyári napokban olvasóink is a hideg, hűsítő receptekre koncentrálnak. Hreblay Hanna az otthoni fagylaltkészítésre buzdít minden anyukát. „A legolcsóbb helyen is 550 Ft egy gombóc fagyi, ha az embernek csak 2-3 gyereke van, biztos megéri otthon fagyit főzni. Most a vakáció idején én is nekiálltam” – mesélte a hatgyermekes családanya, aki a gyerkőcöknél is nagy sikert aratott karamellás fagyi receptjét el is küldte nekünk.

Házi karamellás, gyümölcsös és étcsoki fagyi Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

8 egész tojás

3 bögre cukor

csipet só

2 dl habtejszín

Ilyen hőségben ki ne vágyna egy kis fagyira?!

Elkészítés

Kiválasztok egy alacsony falú edényt, amibe majd fagyasztóba teszem a fagyit. Az üres edényt előtte mélyhűtöm egy keveset. Két bögre cukorból karamellt készítek, sózom, félrehúzva a tűzről 3 dl vízzel felöntöm, ráteszem a fedőt és 120 fokosra hevítem, majd félreteszem. A tejszínhabot felverem, majd hűtőbe teszem. Közben a tojást felverem a maradék 1 bögre cukorral. Ehhez apránként adagolva jöhet a hűlt karamell. A felvert habtejszínt óvatosan beleforgatom. Beleteszem a mélyhűtőből elővett edénybe, és visszateszem. Félóránként átkeverem, kétszer. Utána lehet kiszedni, kupacolni, tetejére pirított mogyorót szórni.

Dobozban ugyanúgy eltehető, mint a bolti Fotó: Fodor Erika

Extra tippek

Ha a tejszínt mascarponéval keverjük (mondjuk egy ünnepi alkalomra), még krémesebb lesz a fagyink!

Étcsoki és banán összeturmixolásával, hollandi kakaóport adva hozzá (minden más nélkül) kemény csokifagyit is csinálhatunk.