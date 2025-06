Súlyos következményei lehetnek a D-vitamin hiánynak - figyelmeztet a szakértő

A D-vitamin, közismertebb nevén a „napfény vitamin”, létfontosságú szerepet játszik szervezetünk megfelelő működésében. Nem csupán a csontjaink egészségéért felel, de immunrendszerünk támogatásában is kulcsszerepet tölt be.

Egészségügyi Szolgálata (NHS) szerint minden hatodik felnőtt alacsony D-vitamin szinttel él, ami hosszabb távon olyan problémákhoz vezethet, mint a csontfájdalom, izomgyengeség, vagy akár a csontok deformációja. A legtöbb ember napfény hatására termel D-vitamint, ám a téli hónapokban, amikor kevesebb napfény éri a bőrt, különösen fontos a pótlása – például étrend-kiegészítők formájában. Az ajánlások szerint októbertől márciusig minden felnőttnek érdemes napi 10 mikrogramm D-vitamint bevinni, míg bizonyos veszélyeztetett csoportoknak egész évben szükséges lehet a pótlás. A probléma azonban gyakran rejtve marad, hiszen a tünetek nem mindig nyilvánvalóak – sok esetben a bőrön vagy a lábakban jelentkeznek olyan elváltozások, amelyekre az ember elsőre nem gondolna vitaminhiányként.

Az egyik első árulkodó jel a sebek lassú gyógyulása. A D-vitamin elengedhetetlen a bőrsejtek regenerációjához és az új szövetek képződéséhez, így ha valaki azt tapasztalja, hogy horzsolásai vagy vágásai nehezen gyógyulnak, érdemes lehet megvizsgáltatnia D-vitamin szintjét. Egy másik gyakori tünet a száraz, viszkető bőr, amit sokan csupán a hideg időjárás számlájára írnak, holott akár komolyabb hiányállapot is állhat a háttérben. A száraz bőr hosszú távon bőrbetegségek, például ekcéma vagy pikkelysömör kialakulását is elősegítheti. A bőr minősége is romolhat: a fakó, élettelen bőrfelszín, a hámlás vagy a gyulladások gyakrabban jelentkezhetnek. Ezekre sokszor nincs egyszerű magyarázat, de egy D-vitamin pótlás akár néhány hét alatt is látványos javulást hozhat. A lábakat érintő tünetek között gyakran emlegetik az izomgyengeséget és a csontfájdalmat. A lépcsőzés nehezítettsége, az ülésből való felállás közbeni fájdalom vagy az izomremegés mind intő jelek lehetnek. Végezetül egy kevésbé ismert, ám gyakori tünet az indokolatlan, különösen fej- és arcszintű izzadás. Ha valaki úgy tapasztalja, hogy túlzottan verejtékezik még akkor is, ha nincs meleg vagy fizikai aktivitás, érdemes lehet elgondolkodnia egy vérvizsgálaton. A D-vitamin hiány ugyanis az izzadságmirigyek működésére is hatással lehet, írja a Mirror.