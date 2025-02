Így készítette Polcz Alaine író az almás pitét – Recept

Scruton alma

A Scruton Allée közösségi pont külső megjelenését is Sir Roger Scruton (Manchester, 1944. – Brinkworth, Wiltshire, 2020.) filozófus munkássága és szemlélete ihlette, aki élete során a közösség, tudás és lokalitás értékeit képviselte. Ennek szimbólumaként jelenik meg az alma motívuma is, ami a filozófus életére és hobbijára utal. Scruton élete nagy részét a farmján töltötte, ahol fontos szerepet játszott az alma: sűrűn rendeztek almafesztivált, a természettel való együttélés fontosságát ünnepelték és a helyi gazdaságok támogatására hívták fel a figyelmet. Scruton az almát és a természetet is a mindennapi szépség és a hagyományos, egészséges élet megtestesítőjeként látta. Az alma a hely kínálatában is gyakran visszatérő alapanyag, például a Scruton alma elnevezésű desszertben.