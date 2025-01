Ez a csillagjegy ma váratlan helyről kap segítséget

Napi horoszkóp – 2025. január 30., csütörtök

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A tegnapi újhold hatását még bőven érezheti, pluszenergiát, lendületet ad, és tágabb perspektívába helyezi a dolgokat. Érdemes lenne munkára fogni a testét is. Önnek most csakis valami aktív testmozgás lenne igazán jó!

Fotó: Pexels

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Izgatott lehet, vagy egy feladat, vagy valamilyen program miatt, de higgye el, minden jól fog sikerülni, kedvező bolygóállások segítik. A jegyében indul előre az Uránusz, ettől nagyon felerősödhet a szabadságvágya.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Besűrűsödhet az élet csütörtökön, egyszerre több feladatot is végeznie kellene párhuzamosan. A gond csak az, hogy ha nagyon kapkod, akkor elkezdenek szétcsúszni a dolgok ön körül. Próbálja megőrizni a higgadtságát.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Azt hitte már, minden akadozik, erre tessék, ma annyira felpöröghetnek az események, hogy csak kapkodja a fejét. A sors tálcán kínálja önnek a jobbnál jobb lehetőségeket. Éljen vele, és legyen hálás érte!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Az most nem működik, ha mindent csak akarattal, erőből szeretne megoldani. Egy kis rugalmassággal, ráhangolódással, sokkal többre mehet csütörtökön is. Puhatolja ki a mások igényeit, terveit és motivációit.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet, hogy megint úrrá lesz önön az az érzés, hogy nem a megfelelő munkahelyen van, vagy nem a megfelelő beosztásban. Esetleg, hogy valami egészen mással kellene foglalkoznia. Ha tudja mivel, vágjon bele, csak a maga örömére!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha választ vár fontos kérdésekben valakitől, akkor legyen türelmes, mert nem biztos, hogy az illető ma jelentkezik önnél. Emiatt ne izgassa magát, az ügy szinte magától intéződik, kár volna feleslegesen stresszelni. És már nem kell sokat várnia.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bármit tervez is, most segítői is lesznek, még váratlan helyről is érkeznek. Ne habozzon tehát, hanem vágjon bele! A feszültség a feszített tempó természetes velejárója, a sportolás ma sokat segíthet, megnyugtathatja.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Fontos, hogy bízzon a megérzéseiben, és kövesse is azokat. Belső hangja most megsúgja, mikor merre menjen! Ha pedig bármi bizonytalanság van önben azt kommunikálja kifelé. Ma a válaszok is megérkeznek.