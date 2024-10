Ez a csillagjegy ma egy jó lehetőséget kap, ami visszaköszön a múltból

Napi horoszkóp: 2024. október 10.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma ügyesen beosztja az idejét, nincs az az egész napos rohanás, kapkodás, ami egyébként gyakran előfordul önnel. Jó is, mert elég sok intézni való esett még be így hétvége előtt. Lesz egy nagyon szerencsés véletlen, ami a segítségére lesz.

Fotó: Pixabay/Pixabay/Képünk illusztráció!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A hátráló Jupiter miatt most lelassul, sokkal jobban figyel befelé, ami jó lehet arra, hogy megeméssze azt a sok változást, amin mostanában ment át az élete. Pár nap múlva a Plútó viszont előre indul, ami lelkileg fog egyenesbe tenni mindenkit, önt is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Jupiter retrográd, ami leállítja azt a nagy pörgést, amiben volt mostanság. Nehéz most figyelnie és jelen lenni a pillanatban, úgyhogy összhatásra még szórakozottabbnak tűnik, mint egyébként. Kaphat egy jó lehetőséget, ami visszaköszön a múltból.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Jupiter retrográd szakaszának legelején járunk. Most kell átgondolnia, mik a közeljövő céljai, mert most nem kell kapkodnia, és lesz alkalma rá, hogy összehangolja a lehetőségeket, a körülményeket és a célokat. A Plútó pedig előreindul szombaton, ami helyrerak önben sok mindent.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai nap jó lehetőségeket hoz önnek is. Jó helyen lesz jó időben, és ön is meglátja sok mindenben az alagút végét. A Jupiter levegős jegyben tágítja a szellemi horizontját. Most nagyon árnyaltan lát minden kérdést.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Jupiter levegős jegyben hátrál, ami nagyon jót tesz önnek, lazít a megrögzöttségén, jóval könnyedebben tud változtatni, és jóval rugalmasabban áll mindenhez. Talál ma segítőket is, méghozzá nem várt helyről.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyon kedvező nap ez önnek, egy ügy anélkül elsimul, hogy rohanás vagy feszülés lenne belőle, mert nagyon jó ütemben lép. A Jupiter retrográdja önreflexióra, elmélkedésre teszi hajlamossá, de ez a belső munka lelki békét hoz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusszal a jegyében csupa olyan élmény éri, ami megerősíti az önbizalmát. Most sikert sikerre halmoz. Ráadásul az idejét is jól osztja be csütörtökön. Igazán elégedett lehet az eredményeivel, és ezt a külvilág is elismeri.