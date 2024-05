Ne dobd ki az eper levelét! Gyógyító hatása van!

A piros mézédes finomságot a kertben, és akár a teraszon is nevelhetjük. Ha így teszünk, akkor hozzájutunk a levélhez is, amit számos betegség kezelésére, megelőzésére használhatunk – írja a Fanny magazin. Jöjjenek a részletek!

Eper vagy szamóca?

Ez a kérdés örök dilemma. Akkor most tegyük tisztába: az eper fán terem, míg a szamóca alacsony bokrokon. Ennek ellenére hazánkban a szamócát is epernek vagy földiepernek hívjuk. A lényeg azonban, hogy mindkettő rendkívül finom, tápláló, egészséges, és nemcsak a gyümölcsük, hanem a levelük is. Lássuk, melyik mire jó!

Szamóca levele

– Emésztési gondokra: A szárból és levélből készített tea tannin tartalmának köszönhetően képes szabályozni az emésztőrendszer működését. Emellett csökkenti a hányingert, a puffadást és a hasi görcsöket is.

– Ízületi panaszok esetén is bevethetjük, hiszen a benne található vegyületek csökkentik a gyulladást és a fájdalmat.

– Fertőtlenítő és vízhajtó tulajdonságokkal is rendelkezik. Ezt a hatását fokozhatjuk, ha áfonya és szederlevéllel keverjük, így még az íze is sokkal különlegesebb és finomabb lesz.

– Levele és gyökere is hatékony máj- és vesebetegség, valamint magasvérnyomás csökkentésére is.

Így készítsük a szamócalevél teát!

A friss leveleket áztassuk be forró vízbe, hagyjuk állni egy órát, majd miután kihűlt, szűrjük le. Adhatjuk a friss leveleket salátához, smoothie-hoz is.

Eperfa levele

– Vércukorszint csökkentésére: az egyik legjobb természetes módszer az eperfa leveléből készült tea vagy kivonat fogyasztása. A 2-es típusú cukorbetegség tüneteinek enyhítésében is segítséget nyújthat. Ez a hatása a benne található vegyületeknek köszönhető, amelyek segítenek meggátolni, hogy a szervezet az összetett cukrokat egyszerű cukrokká bontsa, így a vércukorszint sem fog drasztikusan megugrani.

– Kúraszerű fogyasztásával csökkenthető az LDL vagyis a rossz koleszterinszint, ami a benne lévő fitoszterinnek köszönhető.

– A leveléből készült teát megfázás, köhögés, szájüregi betegségek enyhítésére, borogatásként pedig a szemgyulladás gyógyítására használhatjuk.

– A levelek olyan tápanyagokat is tartalmaznak, mint a polifenolok, a triterpének, a vitaminok, az ásványi anyagok és a flavonoidok, amelyek antioxidáns hatással bírnak.

– Segítheti a szénhidrátok anyagcseréjét is, így fogyókúra esetén is érdemes naponta egy csésze eperfalevél teát meginnunk.

Így készítsük az eperfalevél teát!

Egy evőkanál szárított eperlevélre öntsünk 2,5 dl forró vizet és hagyjuk állni 10 percig. Reggel, étkezés előtt igyuk, vagy este lefekvés előtt.