Erre a csillagjegyre ma nagy lehetőség vár: csapjon le rá!

Horoszkóp – 2024. január 22., hétfő

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn lehet, hogy valakinek a puszta jelenléte fenyegetést jelent, mert félti a pozícióját, és az eredményei elhomályosulnak, ha ön is ott van. Túl sokat ezzel nem érdemes foglalkoznia, de azért érdemes felkészülni és értelmezni a viselkedését egy ilyen embernek.

Fotó: Pixabay

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn meghívót kaphat valahová, ami egy izgalmas közösség programjára, csoportjába szól, de egy munkával kapcsolatos dolog is lehet. Legyen bármi, vesse bele magát lelkesedéssel ebbe az új helyzetbe, hiszen ön is régóta vágyik egy kis változatosságra, új inspirációkra, közösségre.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma egy új munkalehetőség, vagy pénzkereset kerül a látóterébe és ha élne vele, jobban teszi, ha nem sokat késlekedik. Könnyen lehet ugyanis, hogy a mostani helyzetre igaz az aranyszabály: aki kimarad, lemarad.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma fontos hírek, információk érkezhetnek be önhöz, de legyen nagyon körültekintő akkor, amikor ezekre reagál. Lehet, hogy kiderül, hogy a hír igaz, de nem ott és nem egészen úgy, ahogy mondják. Így meg már egész más az összkép...

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Mostanában talán úgy érezte, hogy nem becsülték meg eléggé, és ez bántotta rendesen, de most fordul a kocka. A hét elején egyszerre csak felfedezhetik az önben rejlő lehetőséget! Nyilván jól esik az elismerés. Pénzbeli juttatás is fogja ezt követni rövidesen.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn egy újdonság, vagy új megoldás keltheti fel az érdeklődését, de ne számítson arra, hogy ön körül mindenki örülni fog annak, ha elindul egy új irányba. Van a környezetében valaki ugyanis, aki eddig hasznot húzott önből, és most rendkívül csalódott...

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn több új terv jelenik meg a fejében és ezek körül ma egy esetében tennie is kellene valamit, vagy döntenie kell róla. A bolygók jelzése szerint megéri, vágjon bele. Most még lecsaphat egy kedvező lehetőségre, vagy elindíthat egy tárgyalást.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Elképzelhető, hogy a helyzet megkívánja most az alkalmazkodást, és meg kell tennie egy utat, amihez semmi kedve. Gondolja át előre, hogyan jut el a célig. Tervezzen meg minden lépést, készítsen listát, tervet, eszébe ne jusson, hogy menet közben improvizál!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Legyen ma bármilyen izgalmas is az a lehetőség, melyet ön elé tárnak, ne engedjen a kísértésnek és ne csapjon le rá meggondolatlanul. Adjon időt magának, hogy mérlegelhesse a kockázatokat. Ha pedig sürgetné valaki a döntésben, egyből fogjon gyanút.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha valamiről mindenki a környezetében azt mondja, hogy ne siesse el, akkor jobb arra hallgatni. Legyen ma bármennyire is vonzó önnek egy lehetőség, indítsa be bármennyire is a fantáziáját, csak annyi kockázatot szabad bevállalni, amennyit még gond nélkül megengedhet magának.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hiába érez késztetést, hogy valakinek meg kellene mondania a magáét, elmondani a véleményét, nem biztos, hogy ez minden esetben jó ötlet lenne végül. Vannak emberek ugyanis, akiket nem lehet meggyőzni semmiről...

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn tele lesz energiával, amitől határozott lesz, és nagyon erőteljesen tudja képviselni a véleményét is egy-egy kérdésben. Ne higgye azonban, hogy ez mindenkinek egyformán fog tetszeni. Lesz, aki azt érzi, hogy túlságosan erőteljes. Ne törődjön vele! Van, akinek semmi sem jó.