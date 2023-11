Heti horoszkóp: Bak! A személyes életed maradjon titok!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Nem lesz könnyű, de próbálj meg kizálólag a legszükségesebb, legkönnyebben megoldható feladatokkal foglalkozni a napokban. Nagy lesz benned a héten is a tenniakarás, de ezekben a napokban kicsi az esély a sikerre. Sportoláskor és más fizikai aktivitás közben ügyelj az ízületeidre és a gerincedre, mert sérülékenyek. A hét közepe valami kellemeset tartogat, de a hét végén légy óvatos.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Csak egy tanácsot próbálnak adni a csillagok: ha teheted, vedd ki szabadságnak a pénteket és dobd a hétvégédhez. Ez az egyetlen nap ugyanis rendkívül kedvezőtlen lesz számodra: sokat fogsz idegeskedni, ráadásul minden és mindenki szeszélyesnek és kiszámíthatatlannak tűnik majd. Egyébként a hét többi napja egyszerűen csodásnak ígérkezik! Használd ki a kínálkozó lehetőségeket, ahogy jólesik.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Kiváló hét a tanulásra, a stratégiai tervezésre és jogi kérdések megoldására. Ne feledd, hogy most mindennél fontosabbak a részletek. Ez leginkább a jogi ügyeid megoldására vonatkozik! Kedvezőtlen napnak számíthat a kedd, ám sikerek várnak csütörtökön. Pénteken tartózkodj a komoly döntések meghozatalától, ugyanis nem valószínű, hogy tárgyilagos tudsz maradni.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A hét első fele aktív lesz, ám módfelett kaotikusnak ígérkezik. Óriási elszántsággal és energiával veted bele magad az ügyek intézésébe, de csak óvatosan, mert a sikerek mellett rengeteg hibalehetőség is kering. Talán jobb nem erre az időszakra időzíteni a fontos dolgokat. A hét második fele sokkal pozitívabb lesz, a csütörtök pedig a legjobb napod. Hétvégén bátran kényeztesd magad.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

A hét kulcsszava a küzdelem lesz számodra. Nem lesz tehát könnyű dolgod, de ezt vedd természetesnek. A jó hír viszont az, hogy a lehetőségeid most rendkívül nagyok. Fokozatosan tedd meg a lépéseidet! Ha útközben falakba ütközöl, ne próbáld meg felrobbantani azokat, mert csak magadnak ártasz. Tégláról téglára szedd szét az akadályokat, úgy minden menni fog. A legpozitívabb napod a szerda lehet.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A hét első felében több új ismeretségre tehetsz szert, köztük romantikus szálak is fűződhetnek. Ne hagyd ki a szórakoztató kirándulásokat, a koncertek, diszkók látogatását. Próbálj a dolgok sűrűjében lenni, és beköszönt az ünnep az életedbe. A hét második fele nézeteltéréseket hozhat a családban. Igyekezz elsimítani a felmerült konfliktusokat, és lépj fel béketeremtőként.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A hét elején az ingó vagyonnal és a családdal kapcsolatos kérdések kerülhetnek előtérbe. Ez lehet háztartási gépek vagy nagyobb tételek, például bútorok vásárlása. Mindenesetre több dolog vesz majd körül otthon, amelyek otthonosabbá és kényelmesebbé teszik az életedet. Óvakodj az influenzától és a megfázástól. Próbáld meg elkerülni a stresszes helyzeteket is – vigyázz az idegrendszeredre!

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A hét első felében szorgalmasan kövesd a körülötted zajló eseményeket, híreket, ugyanis előfordulhat, hogy más embereket is be kell vonnod egy számodra fontos kérdés megoldásába. A hét második felében nézeteltérések várnak egy szeretett személlyel. Az ok egy félreértés lesz. A csillagok azt üzenik: ne beszélj senkinek az anyagi helyzetedről, ugyanis ez csak konfliktusokhoz vezet.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A hét első felében bármi is történjen, maradj nyugodt! Ha ez sikerül, az meghatározza, hogy hova mozdulhatsz néhány helyzetben. Kiváló hét ez a spirituális gyakorlatokra. Ami az anyagi helyzetedet illeti, a főállásod mellet nyugodtan vállalhatsz részmunkaidős állást is. A hét második fele tele lesz konfliktusokkal a családtagjaiddal, ők ugyanis nem állnak melléd egy terved megvalósításában. Legalábbis egyelőre.

Bak

XII. 22.–I. 20.

A héten valódi támogatást kapsz a barátaidtól, ha tanácsot vagy gyakorlati segítséget vársz tőlük. A hét második fele nem kedvez az új ismeretségeknek, kapcsolatoknak. Minél kevesebbet lépsz kapcsolatba másokkal, annál kevésbé kell aggódnod bármi miatt. Nem kívánatos, hogy nyíltan beszélj a személyes életedről ismeretlen embereknek. A világ kisebb, mint gondolnád, és a szavaidat felhasználhatják ellened.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

A hét elején eléred a célodat, ám ehhez nyíltan meg kell védened az érdekeidet, és igénybe kell venned egy befolyásos személy támogatását is. A hét második fele anyagi veszteségekkel, csalással, meggondolatlan pénzköltéssel járhat. Ezeknek a napoknak a feladata a korábban felhalmozott anyagi források megőrzése lesz. Nem ajánlott kölcsönkérni és kölcsönadni. A magánéleteddel kapcsolatos kérdések háttérbe szorulhatnak a héten.

Halak

II. 20.–III. 20.

A hét első felében siker vár rád, ha eddig keményen dolgoztál a karriereden. Ne felejtsd el azonban mérlegelni a lépéseidet a lehetséges következmények szempontjából sem! Közelebbről is megismerheted a barátaidat, ugyanis egy kirándulás vagy egy közös képzés lehetősége is felmerül. A hét második fele nem kedvez a szerelemnek, mert tanácstalannak érzed magad. Az önbizalomhiány hátterében korábbi sérelmek állnak.