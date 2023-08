Kólásüveget és elhunyt búvárokat is találtak a rejtélyes Nagy Kék Lyukban - Videó!

Belize gyönyörű óceáni víznyelőjét, a Nagy Kék Lyukat kutatók és búvárok lepték el még 2018-ban, akik akkor megdöbbentő felfedezést tettek a mélyben, aminek eredményei most újra lázba hozták az embereket.

Az expedíció Richard Branson milliárdos iparmágnás támogatásával indult. Bár a merész vállalkozás 2018-ban be is fejeződött, de vannak érdekes és aggasztó felfedezések, amik most láttak napvilágot.

Süllyedésük során, amelyben maga Branson is részt vett, a legénység találkozott ott élő tengeri élőlényekkel – tengeri teknősökkel, zátonycápákkal és fenséges korallokkal is. Mégis, ahogy közeledtek a 90 méterhez, egy előérzetük nem sok jót sugallt.

Erika Bergman, az expedíció egyik tagja elmesélte, hogy találtak egy mérgező hidrogén-szulfid réteget, amely hatékonyan lezárta a mélyebb hozzáférést és megszakította az oxigénellátást.

Kagylókat, kagylóhéjakat és remeterákokat találtunk, amelyek beleestek a lyukba és megfulladtak

- mondta.

Ám nem csak ilyen felfedezéseket tett a csapat. Merülés közben találtak egy kétliteres kólásüveget, amely 124 méter mélyre merészkedett, egy elveszett GoPro kamerát egy nyaraló fényképeivel. A törmelék között két emberi búvár maradványai hevertek, akikről feltehetőleg egy korábbi expedíció során tűntek el. Megrendítő döntést hoztak: nem zavarják meg nyughelyüket. Ahogy Bergman kijelentette: "Nagyon sötét és békés minden odalent, csak hagyjuk, hogy maradjanak", és azt is hozzátette, hogy a csapat tájékoztatta a belize-i kormányt a holttestekről.

Az expedíció során ősi cseppköveket is találtak, abból a korból, amikor a víznyelő még egy száraz barlang volt.

Ám úgy tűnik, a Nagy Kék Lyuk nem lesz örökéletű, mivel napi homokzuhatagnak van kitéve, így előbb-utóbb megtelik. Branson, a kutatás vezetője az expedíciót "az éghajlatváltozás veszélyének egyik leglátványosabb emlékeztetőjeként" jellemezte, és hangsúlyozta, mennyire fontos felismerni az emberiség hatását a természetre - írja a life.hu.