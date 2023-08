Ablakon át a finom kávé – minőséget gyorsan

A Dob utcán átsuhanva a következő célállomás felé, épp amikor arra vágytam, hogy de jó lenne egy olyan hely, ahol csak kiugrom a kocsiból, és lehet egy jó kávét venni, amit meg tudok inni útközben, mert mindjárt elalszom – hát az utca sarkon (11. szám) látom, hogy Coffee Stand, és a fiatal hölgy éppen adja ki az ablakon a kremás kávét.

Készül a kávé Fotó: Fodor Erika

Szerencsére épp meg is lehetett állni a kapucsínó elkészültéig, állítólag a speciális helyeken is először az alapot kell kóstolni – presszót, és ha nem megy tej nélkül, akkor kapucsínó.

Csak kikapjuk az ablakon át, és futás tovább! Fotó: Fodor Erika

Amíg készült, szemügyre vettem a kirakatban csábítóan kínálkozó péksütiket is, de ezúttal ellenálltam. Mindenesetre jó tudni, hogy a sokfajta jóféle kávén kívül van az is, sőt, ásványvíz, forró csoki és juice is – ha ezek közül vennénk magunkhoz valamit útközben.