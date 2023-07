Csalódás érheti ma az Oroszlánt!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn egy érdekes hír, vagy egy beszélgetés nyomán egy új dolog kerülhet az érdeklődése középpontjába. Ha így van, akkor igyekezzen lehetőleg mindent megtudni a témáról, mert nagyobb jelentősége lesz, mint gondolná.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy jó hír lelkessé és optimistává teheti, de a kezdeti örömöt napközben felválthatja az aggodalom, hogy meg tud-e felelni azoknak az elvárásoknak, melyek most ön előtt állnak. Ne aggódjon, mire mindez realizálódik, ön is készen áll majd!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hétfőn ébernek és nagyon körültekintőnek kell lennie, mivel könnyen válhat szándékos, vagy véletlen félrevezetés áldozatává. Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, vagy túl egyszerű megoldás, akkor az többnyire nem is igaz.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy hír kapcsán meglágyulhat a szíve és talán leküzdhetetlen vágyat érez arra, hogy segítséget nyújtson valakinek. Az együttérzés és a segíteni akarás az egyik legszebb emberi tulajdonság, és az univerzum meghálálja a mostani jó cselekedetet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn egy kisebb csalódás érheti, amit az okozhat, hogy falba ütközik egy elképzelés megvalósítása. Ön azonban nem az a típus, aki túlságosan hamar feladja egy ilyen helyzetben. Most is megtalálja a kerülőutat!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma közelebb kerülhet valakihez és ez lehetőséget ad arra, hogy megosszon vele olyasmit is önmagáról, melyet mélyebben eltemet, vagy úgy érzi, csak kevesekre tartozik igazán. Nyitottsága mélyítheti ezt a kapcsolatot.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn alkalma lesz arra, hogy megmutassa a szeretteinek, mennyire fontosak önnek. Mindezt a tetteken keresztül, egészen gyakorlati módon teheti meg, nem csak szavakban. Az önzetlensége elismerésre méltó.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most megtapasztalhatja, hogy mekkora erő van önben, és ez a külvilág számára is nyilvánvalóvá válik. Az az elszántság, amely most önből árad, megnyithat egy ajtót, amelyről ön is azt hitt nemrég, hogy zárva marad.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn valószínűleg egy fontos kérdést kell megvitatnia valakivel, aki talán nagyon közel áll önhöz és ennek során olyan témák is előkerülhetnek, amelyek feszültté tehetik a légkört. Érdemes most tisztázni ezeket! Ne söpörje a szőnyeg alá a problémákat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Olyan magabiztosan és kényelmesen érzi majd magát, ami egy kis koncentrációvak keveredve egészen extrém teljesítményekre teszi képessé. A környezete számára csak egy kérdés marad most: vajon hogy csinálja?

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Hétfőn olyan helyzetbe kerülhet, amelyből nem lesz könnyű megtalálni a kiutat. Valaki, vagy valakik ugyanis megpróbálják befolyásolni, vagy befolyást szerezni ön felett és ehhez bármit bevetnek.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőre igazán jó közérzetet, boldogságot és optimizmust ígérnek a csillagok, és erős vágy ébredhet önben, hogy a párját elhalmozd mindenféle földi és égi jóval. Tervezzenek egy kisebb, vagy akár nagyobb kiruccanást!