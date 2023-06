Cukkinikaraj – besamel mártással és sajttal feltöltve

A nyár eleji teendőktől zsúfolt időszakban folytatódik a „nézzük, mi van itthon, mit főzzünk gyorsan” napi rutinja. Most éppen egy cukkini és néhány fagyasztóból előkerült cukkiniszelet adta az alapját a vasárnapra hirtelen kitalált ebédnek. Ami még volt, az ment bele, vagy szolgált köretnek. Végül is elfogyott, még ha volt tanulsága is (lásd alább) a hirtelen összedobott ételnek.

Összesülve a cukkini közt a karaj – sajttal, besamellel Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

1 darab közepes cukkini

10 szelet karaj

10 db lapkasajt (nekem éppen akciós chedar volt itthon , de lehet bármilyen, akár reszelve is)

2 evőkanál olaj (amilyet szeretünk)

só, bors, fokhagymagerezdek héjastól!

Besamel mártás

5-8 dkg vaj (vagy kókuszzsír)

3 kisfakanálnyi liszt (GM is lehet)

fél liter tej (növényi is lehet)

1 dl tejszín (növényi is lehet)

só

Egy cukkini szelet, egy szelet keraj – felváltva Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A cukkinit megmossuk, 2 végét levágjuk. Egyforma szeletekre felvágjuk, úgy hogy tudjuk, 10 szelet husink van. Egy hosszúkás jénai tálba összerakjuk úgy a cukkinit, hogy minden szelet közé beteszünk egy besózott karajszeletet. Az egészet meglocsoljuk olajjal, fóliával lefedjük, és mehet a sütőbe, kb. 45 percre, amíg a hús megpuhul.

Sült krumplival vagy zöldséggel is remek párosítás Fotó: Fodor Erika

Ha kész, óvatosan leöntjük a sok levet a sütőtálból – ez a húsból és a cukkiniből fő ki, tehát akár leves gyanánt el is kortyolgathatjuk. Ezután a cukkini és a hús közé minden szeletnél begyűrünk egy szelet sajtot, és az egészre ráöntjük a besamelt. Így tesszük vissza a sütőbe, és rápirítunk egy kicsit. Dinsztelt gombával, vajban sült újburgonyával és tzatziki salátával tálalva nagyon jól passzolt.

Cukkinik-karajos sajtos besamelles falat Fotó: Fodor Erika

Besamel

Az olvasztott vajhoz a lisztet fokozatosan hozzáadjuk, és csomómentesre keverjük, majd ugyanígy apránként, folyamatos keverés mellett engedjük fel a tejjel. A legvégén a tejszínnel tupírozzuk fel.

Ha közte a sajt, nyakon öntjük a besamel mártással Fotó: Fodor Erika

Tanulság

Ha már kicsit öreg és nagyobb a cukkini, érdemes a szeletelés után kiszedni a nagyobb magokat, és úgy (lyukas középpel) összerakni a hússal, mert amikor esszük, akkor zavaróak lehetnek a magok, és sokkal macerásabb kiturkálni a finom falatok közül egy-egy cukkinimagot.