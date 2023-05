Erről tudnod kell: ezt teszi az idősek mentális állapotával a gyakori teázás

Napi két csésze tea fogyasztása segít megóvni a memóriát a kor előrehaladtával is - állapították meg tudósok. A The Sun arról is beszámolt, hogy a teában természetesen előforduló anyagok, az úgynevezett flavanolok fokozzák az agy teljesítményét és így segítik megőrizni a memóriát.

Fotó: Pixabay

A szakértők azután jutottak erre a megállapításra, hogy megvizsgálták, hogyan befolyásolták a flavanolok - amelyek az almában és a bogyós gyümölcsökben is megtalálhatóak - több mint 3500 egészséges, 60 év feletti ember memóriáját. Az egyik csoport napi 500 mg-ot vett magához, ami két csésze teának felel meg, míg egy másik csoport csupán placebót kapott.

A hároméves vizsgálat során szófelidézési feladatokkal tesztelték a résztvevők memóriáját. A flavanol-csoportban a pontszámok átlagosan 10,5 százalékkal voltak jobbak. Gunter Kuhnle professzor, a Readingi Egyetem munkatársa szerint a teázás a legegyszerűbb módja a flavanolbevitel növelésének.

Tara Spires-Jones professzor, az Edinburgh-i Egyetem munkatársa elmondta, hogy más tanulmányok szerint a flavanolok segíthetik az agyat azáltal, hogy fokozzák a szinapszisok, azaz a neuronok közötti kapcsolatok kialakulását.