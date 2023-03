Elözönlötték a rendőrök a négyes metrót

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendszeresen tart ellenőrzéseket a közösségi közlekedési eszközökön annak érdekében, hogy az utasok biztonságban érezzék magukat. Az egyenruhások ezúttal 2023. február 27-én ellenőrizték az M4-es metróvonalat, megállóhelyeket és az aluljárókat.

A járőrök a metrón nem tapasztaltak jogsértést, azonban elfogtak egy dohánybolti tolvajt – Fotó: Police.hu

A metrón a rendőrök nem tapasztaltak jogsértést, de a Kelenföldi pályaudvar aluljárójában egy dohánybolti eladó kért segítséget, mert egy férfi sört lopott a boltból. A rendőrök azonnal a férfi után mentek, akit a metrószinten utolértek és elfogtak – írja a police.hu. Nem sokkal később már az is kiderült, hogy a férfi ellen négy elfogatóparancs is érvényben volt. A rendőrség közléséből az is kiderült, hogy a járőrök köztisztasági szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabtak ki egy nővel szemben, valamint három emberrel szemben intézkedtek, akiket azért kerestek, mert a bíróság a tartózkodási helyük megállapítását kérte, két férfit pedig szabálysértési elzárás miatt kerestek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a megállóhelyeket és azok környékét rendszeresen ellenőrzi, és a lakossági visszajelzéseket figyelembe véve további hasonló ellenőrzések is várhatóak – írják.