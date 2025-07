Zámbó Jimmy sírt a zsírleszívás után – Ruszin-Szendi szenvedni hajlandó volt, csak fizetni nem

„Azért ez egy fájdalmas procedúra, még a gyógyulás is fáj” – mondta a Borsnak Zámbó Krisztián, akit a lap Ruszin-Szendi tábornok zsírleszívása kapcsán keresett meg. A lap ugyanis megtudta, hogy Zámbó Jimmy varázslatos fogyása adta a tippet a Toka tábornoknak is csúfolt bukott vezérkari főnök megvékonyodásához. A környezetében korábban dolgozó katonák szerint Jimmy volt a példakép, aki Magyar Péter kedvenc katonájának, a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjének nagy kedvence. Még a parancsnoki helikopterben is gyakran hallgatta a hatoktávos énekes dalait. Ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy ebben utánozta őt a tábornok.

Fotó: Fehér Gábor / Megyei Hírlap

Zámbó Krisztián azt mondta a lapnak, hogy az 1999-es műtét előtt nem látta soha az apját sírni.

Na, ez után a műtét után láttam. Annyira fájt neki! Ez 1999-ben volt, nem tudom, azóta mennyit változott ez a beavatkozás. Az biztos, hogy apukámnak is kellett ilyen hasát leszorító sztreccsruhát viselnie a műtét után

– mondta Zámbó Krisztián a Borsnak. Azt biztosan tudjuk, hogy ilyen sztreccsruhát Ruszin tábornoknak is viselnie kellett, a „nagymennyiségű hasi zsír” leszívása után akár egy hónapig kötelező volt szoros, testresimuló sztreccsruhát hordania a tábornoki uniformis alatt. Ebben járt a vezérkari ülésekre is.

Ruszin tábornok, még minden bizonnyal a tokaplasztika előtt

Ez kell ugyanis ahhoz, hogy a műtét után ne keletkezzen valakinek – ahogy az orvosok nevezik – kötényhasa. Ezt pedig a hiú tábornok el akarta kerülni, sőt, dicsekedett is az új formájával, aminek leginkább a felesége örült, hiszen az ő kezdeményezésére történt az egész. A műtét után egy honvédségi fotósnak meg kellett örökítenie az immár pocaktalanított vezérkari főnököt. A folyamat persze nem az ő pénzébe került, az adófizetők dobták össze neki anélkül, hogy erről tudtak volna. Egy fiktív TB-számra, közpénzből szívatta le a zsírt az ellenőrzési hivatal jelentése szerint, abban a magánintézményben pedig, ahol a beavatkozást végző orvos dolgozik, 1 170 000 forintba kerülne egy ilyen műtét. Valószínűleg már akkor is megengedhette volna magának a szépségért csak szenvedni hajlandó, de fizetni nem akaró tábornok – aki még egy 30 milliós gépet is hozatott magánellátásból az állami intézménybe –, de valójában a mai napig kifizethetné a tartozását a magyar emberek felé, hiszen máig 1,3 milliós fizetést kap a honvédségtől Magyar Péter kedvenc katonája – olvasható a Riposton.