Pokoli hőség: messze még az enyhülés

Nem mintha nem lenne már ez is bőven elég belőle, úgy tűnik, hogy még messze van a vége: a pokoli hőség gyakorlatilag már egy hete perzseli az ország egész területét. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy a szárazságot és hőségriadók sorát előidéző tikkasztó időjárás még nem unja a dolgot és úgy döntött, hogy erre a hétre is végig velünk marad – méghozzá non stop jelleggel.

Ezen a héten is végig kitart a pokoli hőség a meteorológiai előrejelzések szerint, amelyek majd a jövő hét első napjaira ígérnek némi felüdülést / Fotó: Ripost (Illusztráció)

Bár múlt pénteken elvileg átvonult hazánk felett egy jelentéktelen hidegfront, ez édeskevés volt ahhoz, hogy érdemi változást okozzon a nem túl szeszélyes, ám annál perzselőbb időjárásban.

Akik azt hitték, hogy ezt már nem lehet hova fokozni, azok számára rossz hírt közöltek a meteorológusok, az előrejelzéseik pontosságából pedig hétfőn és kedden már meg is kaptuk az ízelítőt.

Igazi katlant eredményez a már amúgy is pokoli hőség

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint most jön csak a neheze: szerdán is száraz időre, zavartalan napsütésre számíthatunk országszerte, miközben felhők egyáltalán nem lesznek az égen és attól sem kell tartanunk, hogy egy-egy kóbor, lágy szellő legalább másodpercekre enyhülést hozzon. Ugyanakkor már kora reggel 18 és 20 fok között, délután pedig már 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, amihez akár extrém erős UV-sugárzás is társulhat!

Csütörtökön pedig tényleg visszatér az igazi pokol. Akkor napos és száraz időben 34 és 39 fok közötti maximumokra kell készülnünk, csapadék nélkül. Bár pénteken majd egy hidegfront hatására felhősödés fog beleszólni a napsütésbe és akár még egy-két elszórt zápor, zivatar is kialakulhat, de még ez is kevés lesz ahhoz, hogy igazán fellélegezhessünk, ugyanis a maximumok pénteken is 31 és 39 fok között alakulnak.

A pénteki hidegfrontot szombaton fogjuk majd igazán értékelni: bár a hétvége első napján is marad a száraz, napos idő, azért pár fokkal mindenhol felfrissül a levegő. A délutáni maximumok 29 és 34 fok között várhatók. Ha ez felüdülés, akkor igyekezzünk majd kiélvezni, mert vasárnap megint új erőre kap majd a hőség, amely a hét utolsó napján már a lélektani, 40 fokos magasságokba is felszökhet.