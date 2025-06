Kitalált a jós: pár éven belül visszatér a halálos vírus, és pusztítóbb lesz, mint valaha!

Hátborzongató jóslat látott napvilágot, amely öt év múlva, meglehet, tényleg valósággá válik. Baba Vanga nevét talán senkinek sem kell bemutatni: a bolgár misztikus, bár gyermekkorában megvakult, elnyerte a jövőbelátás képességét. A feltételezések szerint Diána hercegné tragikus halálát, a 9/11-es terrortámadást, de még a saját halálát is előre megjósolta, amely 1996-ban következett be. Nemrég egy hasonló képességekkel rendelkező jós jelent meg a színen, aki ugyancsak baljós jövendöléseket fogalmazott meg a jövővel kapcsolatban.

Kitalált a jós: pár éven belül visszatér a halálos vírus Fotó: Unsplash/Illusztráció

Ryo Tatsuki, a jósnő és egykori mangaművész Japánból azt állítja, hogy az 1980-as évek óta képes megjósolni a világ eseményeit, amelyekbe élénk álmok formájában nyer betekintést. A ma már 70 éves nő még 1999-ben kiadott egy mangát, The Future I Saw címmel, ebben a legmerészebb álmait dokumentálta, és magában foglalta az 1995-ös kóbei földrengést, valamint a Queen frontemberének, Freddie Mercurynak a tragikus halálát is 1991-ben. Van azonban egy, amely minden másnál félelmetesebb, és alig öt év múlva, 2030-ban fog bekövetkezni – írja a Unilad.

Ryo Tatsuki egyik leghátborzongatóbb jövendölésében megjósolta a Covid–19 világjárvány kitörését. Mint írta:

Egy ismeretlen vírus 2020-ban érkezik, amely az áprilisi csúcs után eltűnik.

A jóslatnak azonban itt még nincsen vége: Tatsuki hozzátette, hogy a vírus „10 évvel később újra megjelenik”, majd arra figyelmeztetett, hogy 2030-ban még pusztítóbb lesz, mint valaha, és számtalan ember életét fogja követelni.