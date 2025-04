Nem áll jól a szénánk: Baba Vanga második 2025-ös jóslata is valóra vált

Mint arról korábban már beszámoltunk, Baba Vanga, az 1996-ban elhunyt bolgár jós egyik 2025-ös jóslata (sajnos) már egészeb bizonyosan valóra vált. A látnok ugyanis hatalmas, pusztító földrengéseket ígért a 2025-ös esztendőre, ami március 28-án be is következett, amikor Délkelet-Ázsiában, mianmari epicentrummal 7,7-es rengés pusztított, épületeket döntve romba, valamint sokezer ember halálát okozva. Ez volt 1912 óta a legerősebb, és 1930 óta a legtöbb halálos áldozatot követelő földrengés Mianmarban.

Baba Vanga egy jóslata már bizonyosan valóra vált, ám sokak szerint egy második is épp most van kibontakozóban a szemünk előtt Fotó: Bors

Baba Vanga második valóra vált jóslata 2025-re

A balkáni Nostradamusként is emlegetett asszony jóslatainak ismerői arról beszélnek: valószínű, hogy egy másik eseményt is előre látott az asszony, aki többek közt az orosz K–141 Kurszk tengeralattjáró elsüllyedését, a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokat, a csernobili atomkatasztrófát és Diana hercegné halálát is előre látta, sőt, a saját halála időpontját is pontosan megmondta előre. 2025-re ugyanis nem csak földrengéseket, de gazdasági katasztrófát is jósolt. Sokak szerint ezalatt alighanem azt az eseményláncolatot látta előre, amely során Donald Trump számos országot sújtott igen magas vámokkal, a nemzetközi kereskedelem eddigi menetét és rendszerét teljesen felborítva.

