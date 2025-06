„Túl fiatal vagy ahhoz, hogy beteg legyél” – két évig tartott, mire kiderült, hogy rákos

Bruna Gettert a fiatal, brazil egyetemista két évig küzdött súlyos hasi fájdalmakkal, émelygéssel, hasmenéssel és drasztikus fogyással – mindhiába. Bár két hónap alatt tíz kilót fogyott, orvosai rendre figyelmen kívül hagyták a panaszait. A vizsgálatok nem mutattak ki semmit, és a tüneteket szorongásnak, a pandémia okozta stressznek tulajdonították.

Az orvosok hosszú évekig nem vették komolyan a fiatal lány panaszait és drasztikus testi tüneteit / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A fiatal lány teljesen kétségbe volt esve

Brunát több orvos is látta – háziorvosok, gasztroenterológusok –, kezelték H. pylorira, eltávolították az epehólyagját, antidepresszánst kapott, de az állapota csak romlott. 2023 elején már enni-inni is alig tudott, végül összeesett. A kórházban súlyos vérszegénységet állapítottak meg, egy újabb endoszkópia pedig csomót talált a gyomorszájnál. CT-vizsgálat egy 10 centis tumort mutatott ki a hasüregben, amely a hasnyálmirigy, retroperitoneum és gyomorgörbület között helyezkedett el. A daganat májáttéteket is okozott.

Először gyomor-bélrendszeri stromális tumort (GIST) diagnosztizáltak nála, de a kezelés nem hatott, csak rosszabb lett tőle – vérzett a szája, hányt, szinte a kórházban élt. Csak 2024. márciusában, egy újabb biopszia után derült ki, hogy teljesen félrediagnosztizálták. Az eredmény egy jól differenciált, 2-es fokozatú neuroendokrin daganat a hasnyálmirigye és a gyomra környékén.

Az egyik régi biopsziában már ott volt a helyes diagnózis, de valamiért nem vették figyelembe

– mondta Bruna a The Mirror írása alapján.

Ma már egy harmadik gyógyszerrel kezelik, ami enyhít a panaszain, de a gyógyulás esélye kicsi.

Palliatív beteg vagyok. A legfájóbb, hogy éveken át elhitették velem, hogy csak képzelődöm

– mondta végül a fiatal lány.