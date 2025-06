Különleges égi jelenség, amit ma este utoljára még megcsodálhatsz!

A Mars és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus közeli együttállása már az előző két éjszaka is megfigyelhető volt. A szabad szemmel is látható égi jelenség még szerda este is megcsodálható.