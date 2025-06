Aprócska karcolás okozta az anya halálát: „Nem tudott járni, beszélni, enni, aludni”

A dél-yorkshire-i Barnsleyből származó Yvonne Ford a hétvégén vesztette tragikus körülmények között az életét. Az egész a családi nyaralás alatt történt családja pedig most megosztotta az összes tünetet, amit mindenkinek ismernie kell.

„Egy kiskutya nagyon enyhén megkarcolta Marokkóban. Akkoriban nem gondolta, hogy bármi baja is lesz emiatt, és nem tulajdonított nagy jelentőséget a dolognak. Két hét leforgása alatt azonban elhunyt. Rosszul lett, fejfájás gyötörte, majd elvesztette a járás-, beszéd-, alvás és nyelés képességét” – mesélte el a The Sunnak Yvonne lánya, Robyn Thomson, hogy megakadályozza, hogy ez másokkal is megtörténjen.

Yvonne a kutyától veszettséget kapott el, amit a szervezete nem tudott legyőzni.

Az NHS szerint a veszettség tünetei a következők:

Zsibbadás vagy bizsergés a megharapott vagy megkarcolt helyen

Hallucinációk

Nagyon szorongónak vagy gyengének érzi magát

Nyelési vagy légzési nehézség

Mozgásképtelenség (bénulás)

A bénulásos veszettség tünetei ezzel szemben kevésbé ismertek. Jellemzően fokozatos bénulást okoz, miközben a beteg nyugodt és tiszta marad.