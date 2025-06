„A vőlegényem mostanában utánanéz, pontosan mennyit költök rá”

Egy névtelensége megőrzését kérő, Illinois-ban élő nő arról számolt be, hogy ő alapvetően adakozó természetű, így mutatja ki a szeretetét. Az azonban, ahogy erre a vőlegénye az utóbbi időben reagál, nagyon meglepte. Nem is tudja, most mit kellene tennie...

A nő nem érti, a férfi mért szól bele abba, mennyit költ rá / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Szeretek főzni, kötni, varrni és ajándékokat venni azoknak, akik fontosak nekem. Mostanában azonban észrevettem, hogy amikor ajándékot adok a vőlegényemnek, utánanéz, mennyibe került. Nem azért, hogy azt mondja, túl keveset költöttem, hanem inkább azért, hogy azt mondja: túl sokat költöttem rá

– fejtette ki a nő, aki szerint ez durva, és közölte is párjával: semmi köze hozzá, mennyit költ rá. A nypost.com szakértője szerint a nő kicsit túlreagálta a helyzetet:

Ahelyett, hogy leszidtad volna a vőlegényedet amiatt, hogy szerinte túl sokat költesz rá, finomabban is lehetett volna kezelni a helyzetet.

A szakember szerint a nőnek elég lett volna annyit reagálnia a kiadásokat firtató kérdésre, hogy közli kedvesével, számára ő felbecsülhetetlen értékű. Hasznosabb lett volna, ha tudatja, nagy öröm számára, ha talál valamit, amit a férfi használni tud és amivel mosolyt csal az arcára. Hozzátehette volna még persze azt a kérést, hogy a férfi ne kérdőjelezze meg az ajándékait.

Ui.: Házasság előtt győződjetek meg róla, hogy ugyanúgy gondolkodtok a pénzügyekről

– javasolta a szakember.