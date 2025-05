Csak a kutyáját vitte le sétáltatni egy budapesti férfi, pár perc múlva hazáig kellett menekülnie – Videó

Gábor hazáig futott a madaraktól, ám állítja, azok üldözőbe vették!

Egészen hazáig követtek, fáról fára repkedtek. Elég parás volt… Bottal hessegetem őket, végül már a fejemet koptatták! Alig tudtam őket lerázni magamról. Hát én még ilyet nem tapasztaltam, madarak elől menekültem!

– zárta szavait a férfi, akinek tanulságos volt a varjútámadás.

Így védd magad!

A dolmányos varjak ebben az időszakban csőrrel-karommal is képesek védeni a kicsinyeiket, ha a helyzet úgy kívánja. Sok esetben lakóterületen belül fészkelnek, ezért a környéken árgus szemekkel figyelnek, nehogy bárki is megközelítse a védtelen fiókáikat. Aki mégis megteszi, lecsapnak rájuk: korábban egy tatabányai nyugdíjas emiatt kórházba került, előtte pedig Terézvárosban és Kőbányán is madártámadás ért egy járókelőt. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője korábban lapunknak elmondta: a varjak nem életveszélyesek, nem támadnak, hanem elriasztani szeretnék azokat, akik a fiókájuk közelébe merészkednek. Állítja: varjútámadás esetén a legjobb védekezés a határozott kiállás a madarakkal szemben.

Ha varjak repülnek felénk, vessük be ellenük, ami épp nálunk van, és riasszuk el őket, így például:

szatyorral,

kézitáskával,

könnyű hátizsákkal,

kabáttal,

vagy esernyővel.

Gábor videóra vette a riasztó jelenetet, ahogy a varjak a fákról szemeznek vele: