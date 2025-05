Ha kell, az ország hosszában átfésülik a folyót: 10 éves kislány zuhant a vízbe, ellepték a rendőrök a rakpartot

Egy 10 éves amerikai kislány hétfő délután az iskolából sétált haza, de sajnos sosem érkezett meg. A lány és testvére együtt tartott haza, az útjukon egy hídon is át kellett menniük, és sokáig víz közelben kellett haladniuk. A testvér bevallása szerint a kislányt a gyorsan növekvő vízfelszín ragadta el. A környéken hosszú ideje viharok tombolnak, amelyek áradást idéztek elő, a hatóságok szerint az erős áradás gyorsan elnyelte és elsodorta az áldozatot.

A környéken napok óta viharok tombolnak, amelyek megemelték a vízszintet Fotó: Photo by Lukas Hron on Unsplash

A testvér próbált a lány segítségére sietni, de nem járt sikerrel, ekkor több embertől is segítséget kért. A hatóságok nyilatkozata szerint több szemtanú próbálta kimenteni az iskolást a vízből, sajnos egyikük sem járt szerencsével. A két iskolás kiléte egyenlőre ismeretlen, a hatóságok nem tették a gyerekek neveit nyilvánosságra.

A kislányt 12 különböző szervezet keresi, valamint 2 vízimentő alakulat is. A szervezett keresés végigjárja a kiáradt folyó partjait, földön és a víz alatt is keresik az áldozatot. A keresést azonban egy időre abba kellett hagyni, amikor egy újabb erős vihar söpört végig a területen. A kutatás nem csak emberekkel történik, különleges testhőt érzékelő drónokat is bevetnek, ahogyan kutyákkal is átvizsgálják a területet - írja a People.

A helyi tűzoltóság így ír az eseményekről: