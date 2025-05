Immár 31 éve ünnepeljük ezen a napon azt, ami mindennél fontosabb: a családot

Három helyen várja a véradókat a Vöröskereszt

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

09:00-12:00 óra között a Samsung irodaházában (1138. Budapest, Dunavirág u. 2-4.)

Délutánra elromlik majd az idő

A www.koponyeg.hu szerint csütörtökön a kezdeti napos idő után délután - egy érkező hidegfront hatására - erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan fordulnak elő záporok, zivatarok, főleg a keleti országrészben. Egyelőre marad a 20 fok körüli maximum. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik.

Ma kezdődik a Helló Margit! fesztivál is

Négynapos művészeti fesztivállal mutatkozik be a Margit-negyed május 15–18. között, ahol közel 50 helyszínen több mint 100 programmal várják a látogatókat. A hétvége során a negyedben működő színházak előadásait, galériák kiállításait nézhetitek meg, lesznek komoly- és könnyűzenei koncertek, irodalmi programok és helytörténeti séták is. Az érdeklődők ezeken túl helyi házakat járhatnak be, premier előtti filmbemutatón vehetnek részt, új kezdeményezésként pedig közösségi könyvturkáló várja majd az olvasás szerelmeseit a Fény utcai piacon. Az esemény részletes leírása itt található.