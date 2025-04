„Jót tett vele a Jóisten” – Ferenc pápa haláláról beszélt Kardos atya, akinek kezet csókolt a Szentatya

Az egész világot sokkolta Ferenc pápa halála, hiszen egy olyan lelki vezető ült Szent Péter trónján, aki nemcsak az észhez, hanem a szívhez és a lélekhez is szólt. Isten földi helytartójának halálhíre megrázta a híveket, köztük a magyarokat is és rengetegen mondtak el érte imát, így a szegény gyermekek gyámolítójaként ismert ferences rendi szerzetes, Böjte Csaba atya is, aki szívszorító szavakkal emlékezett meg róla. Kardos Mihály atyát is fájdalommal töltötte el a pápa halála, szerinte egy olyan vezető ment el, aki „csúcs volt”.

Kardos Mihály atya megszólalt Ferenc pápa halála kapcsán / Fotó: Gémes Sándor

Ferenc pápa halála váratlan volt

A Vatikán húsvét hétfőn videóüzenetben közölte a szomorú hírt, hogy meghalt Ferenc pápa. A 88 éves Szentatya hétfőn reggel fél 8 után nem sokkal tért meg a teremtőhöz. Azóta az is kiderült, hogy mi okozta pontosan a halálát: a pápa szélütés és szívelégtelenség következtében hunyt el. A kerekesszékes Kardos Mihályt mélyen megérintette a Szentatya elvesztése. Ő volt az a pap, akinek 2023-as budapesti látogatásán kezet csókolt Ferenc pápa. A szegedi atya a pápával való találkozásakor örömkönnyeket hullatott, most viszont szomorúság járja át a lelkét. Szerinte egy nagyszerű lelki vezető távozott el.

Jót tett nagyon vele a Jóisten, mert csak a szenvedése hosszabbodott volna. Ferenc pápa nagyon jó lelki vezető volt, mindenkinek tudott valami pozitívat mondani, továbblépést mutatni. Személyes példájával is megmutatta, mi az emberszeretet, amit egészen konkrétan élt meg. Ezen a téren ő nagyon csúcs volt. Teológiai, elméleti szempontból nem hozott újat, de megmutatta, mi az egyház, a vallás lényege. Nagyszerű ember volt

– mondta a Metropolnak Kardos atya.

Ferenc pápa a Szent István Bazilikában találkozott Kardos atyával. Kezet csókolt neki / Fotó: Magyar Nemzet

A pápa épp húsvét hétfőn, Krisztus feltámadásának napján hunyt el. Kardos atya szerint, ahogy Ferenc pápa elképesztő élete, úgy halálának ideje is egy fontos tanítás, szimbolikus üzenet az embereknek.

„Krisztus is meghalt és feltámadt. Ferenc pápa is meg meghalt, és odaát fog élni. Hisszük az örök életet, a földi élet befejeződik, de a lélek nem hal meg és új testet kap. A Szentatyával is ez fog történni. Erős szimbolikus üzenete volt, hogy épp húsvétkor hunyt el” – vélekedik Szeged híres papja, aki úgy véli, a Szentatya öröksége örökké fennmarad. „Konkrét Istenszeretetet és konkrét emberszeretetet hagyott itt nekünk” – húzta alá.