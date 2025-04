„Azt akarják, hogy én neveljem fel az exem gyerekét: még csak nem is én vagyok az anyja!”

25 éves lány vagyok, a párommal, Jeremyvel 4 éven keresztül voltunk együtt egy lazább kapcsolatban, de a végére úgy éreztük, hogy ez már nem működik. Fél évig nem beszéltünk, de utána felkeresett, és az érzelmek eluralkodtak rajtunk, így újra összejöttünk. Minden szép és jó volt az elején, amíg két hónap után meg nem jelent egy exszexpartnere, aki azt állította, hogy a szünetünk alatt teherbe esett Jeremytől. Gondolhatjátok, hogy ez milyen lesújtó volt a számomra. A lány azt állította, nem akar semmit Jeremytől, de a gyereket nevelje fel ő az új barátnőjével. Én erre azt feleltem, ebben nem veszek részt, ez nekem túl sok, és szakítottam vele. Azóta ő is és a családja is folyamatosan azért könyörög, hogy fogadjam vissza Jeremyt, és együtt neveljük fel a babát, akinek nem is én vagyok az anyja! Végül készítettem egy közös chatszobát a családnak, és hangüzenetben mindannyiukkal egyszerre közöltem, hogy nem várhatják el tőlem, hogy felneveljek egy idegen nőtől született csecsemőt. Most kicsit lelkiismeret-furdalásom van: szerintetek helyesen cselekedtem?