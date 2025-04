"A barátom nem hívott el az esküvőjére, de elvárná, hogy vigyázzak a házukra, amíg nászúton lesznek"

Megdöbbentő történet járta be a Reddit hasábjait a héten. Egy szomorú helyzetbe került férfi története, aki sok évnyi barátság után tudta meg, hogy a jegyespár csak kihasználja őt és nem érzik elég közel magukhoz ahhoz, hogy elhívják az esküvőjükre. A leendő házasok szinte havonta kértek egy-egy komolyabb szívességet a sértettől, majd cserébe még meg is forgatták a kést a szívében. Nem említették neki egy szóval sem, hogy néhány hónapon belül összeházasodnak, és a nászútjukra utaznak el augusztusban, de elvárták volna tőle, hogy az utazás ideje alatt vigyázzon a házukra és az állataikra. A férfi azonban miután kiderült az igazság, közölte a párossal, hogy őt felejtsék el egy életre.

Rendszeresen a család barátja vigyázott a házra és etette az állataikat, amíg ők távol voltak /Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Redditen kért tanácsot a megbántott férfi. Arról írt, hogy már egy évtizede jó barátságot ápolt egy korábbi kollégájával Johnnal, akinek sokszor vigyázott a gyerekére is, vagy a házára, ha megkérte rá a férfi. Az elmúlt években azonban összejött egy Jane nevű nővel, és összeköltöztek a nő gyerekével együtt négyesben. Innentől megszaporodtak a kérések az irányába. Volt, hogy a Redditező a repülőtérre ment el kocsival a nőért, de olyan is volt, hogy mindkét gyereket, sőt az állataikat is napokra rábízták, amíg a páros elutazott valahova. Minden akkor változott meg, amikor 5 héttel ezelőtt megtudta a Redditező, hogy esküvőre készül a páros, és már kiosztották a meghívókat. Sajnis ő nem szerepelt a meghívottak között...

5 héttel ezelőtt egy közös barátunktól megtudtam, hogy a nyár közepén esküvője lesz Johnéknak, de már kiosztották a meghívókat. Én nem kaptam meghívást, se magyarázatot arra, hogy miért nem. Ennek ellenére továbbra is megkértek ilyen-olyan dolgokra, volt hogy én vittem haza Janet, mert lerobbant a kocsija a hóviharban, vagy John nem tudott elmenni érte a repülőtérre. Az állataikra rendszeresen én vigyáztam, amikor távol voltak. Miután megtudtam, hogy nem hívtak el, elkezdtem eltávolodni tőlük, és nem reagáltam az üzeneteikre. Aztán John egyszer csak a semmiből felhívott

- kezdte beszámolóját a férfi. A folytatás azonban még ennél is durvábbra sikeredett, ugyanis a leendő házaspár a szembesítés után is úgy érezte, hogy náluk van az erkölcsi fölény, és igazából a sértett férfi túl anyagias, meg érdekbarát.

Három nappal ezelőtt John felhívott és ahelyett, hogy azt kérdezte volna, hogy mi van velem, miért tűntem el, megkérdezte, hogy augusztus elején/közepén ráérnék-e segíteni neki, mert megint elutaznának, és a ház meg az állatok magukra maradnának. Röviden, tömören közöltem vele, hogy sajnálom, de nem. Ezután harciasabban kérdezte, hogy miért nem, mire azt válaszoltam, hogy nem leszek itthon. Miután ezt nem értette meg, kibukott belőlem, hogy én vagyok az egyetlen a baráti társaságunkból, akit nem hívott el az esküvőjére. Ezután udvariasan elköszöntem és a csendben hallgató Johnnak jó szórakozást kívántam az esküvőjéhez

- tette hozzá a férfi. Itt azonban még nem volt vége a szituációnak, ugyanis másnap maga Jane kereste fel őt telefonon, lekezelő stílusban.

Jane azt mondta, hogy John nem érti a helyzetet, és nagyon rosszul érzi magát, amiatt amiket a fejéhez vágtam. Szerinte oktalanul bántottam őt és nem jogos a felháborodásom, mert a menyasszonya intézte a meghívókat, nem ő, és egyszerűen ennyi emberre volt pénzük és kapacitásuk. Még azt is hozzátette, hogy haragudjak inkább a barátainkra, akik a párjaikat is hozni akarják és így nekem nem jut hely a lagzin. Az utolsó csepp a pohárban pedig az volt, hogy a végén hozzátette, hogy megnyugtatná Johnt, ha mégis elvállalnám az állatok és ház felügyeletét augusztusban. Rossz ember vagyok, amiért meghúztam a határokat, és nem akarok ebben részt venni?

- zárta sorait a férfi.