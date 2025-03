Három hét alatt elvitte a rák az orvosként dolgozó férfit: figyelmen kívül hagyta tüneteit, későn kért segítséget

Mindössze pár héttel a diagnózisát követően elvitte a rák azt az orvost, aki hosszú hónapokon át figyelmen kívül hagyta tüneteit. Jonathan ugyanis 2019 óta érzett hasi fájdalmat, ám nem kereste fel vele kollégáit. Felesége, Thelma elmondása szerint pedig, amikor tavaly októberben már végül segítséget kért, késő volt. Kiderült, epevezetékrákja van, ám ezt követően hetekkel később sajnos életét is vesztette. Ügyvédként dolgozó neje a tragédia miatt pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valaki a legkisebb problémát is észleli magán, vizsgáltassa ki magát.

Orvosként dolgozott, mégsem kért segítséget a problémái miatt / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Jonathan hiába volt orvos, nem ment el egyből kivizsgáltatni magát. Addig várt, míg késő volt

- közölte Thelma, aki elárulta azt is, férje végül saját maga ellenőriztette a vérképét, amiből kiderült, epevezeték rákja van.

Amint megjött az eredmény, tudta, hogy baj van. Kórházba ment, ott pedig megkapta a diagnózist, három héttel később pedig meghalt, miután a rák teljesen szétterjedt a testében. Tumora egy olyan ritka típus volt, amely nehezen észrevehető, ezért is keresett már túl későn segítséget. Jellemzői azonban a szem vagy bőr elsárgulása, viszkető bőr, sötétebb vizelet, halványabb széklet, étvágyvesztés, állandó rosszullét, fáradtság, láz.

Semmit nem tehettünk, több lépés hátrányban voltunk. Túlságosan előrehaladt volt az állapota. A diagnózisát követően hosszú ideig magamat hibáztattam. Úgy véltem, hogy talán miattam, vagy a házassági problémáink miatt nem ment el orvoshoz

- vallotta be Thelma, aki végül traumájából könyvet írt, amivel most másokon segítene azok után, hogy irománya közben a saját, visszafojtott érzéseit is kiadhatta magából, írja a UNILAD.