Már most érdemes lefoglalni a gyerekek nyári táborát annak, aki spórolni szeretne!

Nemcsak azért érdemes már március végén nyári tábort választani a gyerekeknek, hogy biztosan legyen helyük, hanem azért is, mert sokat lehet spórolni is. Mutatjuk, milyen árakra számíthatnak a szülők idén!

Már most érdemes lefoglalni a gyermekek nyári táborát! Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

Idén rövidebb lesz a nyári szünet

A tavalyi 11 teljes héthez képest 2025-ben „csak” 72 napos lesz az nyári szünet. Az utolsó tanítási nap június 20-a, péntek lesz, így gyakorlatilag június 23-a lesz a nyári szünet első napja. Az első tanítási nap pedig szeptember 1-jén, hétfőn lesz. Ez persze még így is hosszú idő, ha azt nézzük, hogy a szülőknek meg kell oldani a gyermekek felügyeletét. Ennek egyik módja a nyári tábor, amire már most érdemes jelentkezni.

Ennyivel lesznek drágábbak idén a nyári táborok

A 2024-es évhez képest idén nagyjából 5-10 százalékos áremeléssel kell kalkulálniuk a szülőknek. Az ottalvós, hatéjszakás, hétnapos táborok átlagára tavaly például 70 000 forint körül alakult, ez fog idén tovább nőni 5000-7000 forinttal, de az előfoglalási kedvezményeket igénybe véve ezt ki lehet kerülni. Ezért érdemes már most elintézni a jelentkezést – mondta az InfoRádióban Tóth Béla, a taborfigyelo.hu oldal vezetője, aki azt is elárulta, hogy ilyenkor akár 10-15 százalékkal olcsóbban lehet lefoglalni a vakációs programokat. Ennek köszönhetően egy átlagos család gyermekenként akár 25 ezer forintot is megtakaríthat.

Van bőven miből válogatni

Az örök klasszikusok mellett, mint a sport-, az angol nyelvi, a kézműves és a lovas táborok, nagyon népszerűek és keresettek a modern tematikák. Ilyen például a dróntábor, amire még a legválogatósabb gimnazista korosztály is szívesen elmegy, vagy a bróker- és tőzsdecápatábor, amely szintén őket célozza. A mesterséges intelligencia köré is épülnek már táborok, de hirdetnek TikTok-videó-készítő táborokat is idén.

Mi alapján válasszunk tábort?

A Táborfigyelő friss (nem reprezentatív) kutatása szerint a szülők harmada már februárban kiválasztja a gyermeke számára a tökéletes nyári tábort. Azt is megkérdezték tőlük, hogy milyen szempontok alapján választanak. A legtöbb szülő a következőket válaszolta:

A tábor biztonsága: engedélyek, felkészült személyzet, elsősegélynyújtási lehetőség. Ár-érték arány: a tábor díja és a nyújtott szolgáltatások összhangja. Programok minősége: érdeklődési körökhöz igazított, változatos és fejlesztő foglalkozások. Személyzet képzettsége: tapasztalat, gyermekközpontú hozzáállás. Táborhelyszín és körülmények: elérhetőség, korszerűség, biztonságos környezet.