Így vásárolhatsz olcsóbban szemüveget

1. Erre is jár a garancia!

Sokan nem tudják, hogy szemüveg vásárlásakor is jár a garancia! Ha az ár meghaladja a 10 ezer forintot, legalább egy év, 100-250 ezer forintért vásárolt termékért két év, 250 ezer forintnál drágább szemüveg esetében három év a jótállási idő.

2. Éveket nyerünk vele!

Vásárláskor azt is fontos figyelembe venni, hogy vannak olyan optikák, amik a törvényileg meghatározott időn túl akár két évre is kiterjeszthetik a garanciát. Emellett nem ritka, hogy a minőségi gyártók a keretre és a lencsére is többéves garanciát vállalnak.

3. Őrizzük meg a számlát

Ne dobjuk ki a szemüveg nyugtáját, számláját vagy jótállási jegyét, mivel csak így érvényesíthetjük a garanciát. Ha nem megfelelő vagy meghibásodott a termék, garanciális javítást, cserét vagy a vételár visszafizetését kérhetjük az optikától.

4. Van rá bizonyíték?

Ha letelt a jótállási idő, akkor is fordulhatunk ahhoz az üzlethez, ahol a szemüveget vásároltuk, de ilyenkor már nekünk kell bizonyítanunk, hogy a szemüveg már a vásárláskor is gyári hibás volt.

5. Tartsuk tokban!

Gyakran előfordul, hogy a szemüveget véletlenül leejtjük, és emiatt megkarcolódik vagy eltörik a lencséje. Ilyenkor hiába szeretnénk reklamálni, a garanciát nem lehet érvényesíteni a helytelen karbantartásból vagy használatból eredő hibákért. Ha szeretnénk megelőzni a váratlan baleseteket, érdemes a szemüveget tokban tárolni.

6. Üzletenként változhat

Vásárlás előtt érdemes megkérdezni az optikai üzlettől, hogy vállalnak-e garanciát abban az esetben, ha például hibás dioptriát állapítanak meg a látásvizsgálat során, és ennek alapján készül el a lencse. Figyeljünk arra, hogy a lencsére szóló látásvizsgálati garancia ideje üzletenként változó, és probléma esetén az adott időn belül kérhetünk új ellenőrző vizsgálatot.

7. Kövessük nyomon!

Ha az optika árgaranciát vállal a termékeire, vásárlás után érdemes nyomon követni az árakat. Ha bárhol az országban olcsóbban hozzá tudunk jutni a szemüveghez, akkor a termékárak különbségét visszatérítik. Fontos, hogy komplett szemüveg rendelése esetén legtöbbször a teljes szemüvegre vállalják a garanciát: a lencsére és a keretre külön-külön nem érvényes.

8. Ingyenes a javítás

Arra is van megoldás, ha a szemüveg idővel eldeformálódik vagy kilazulnak a csavarok. Ha az üzlet ingyenes szervizt biztosít, érdemes rákérdezni, hogy csak az igazításra vállalnak garanciát, vagy az orrtámaszok cseréjére és csavarok pótlására is kiterjed a szolgáltatás.

9. Mégsem tetszik? Visszaküldhető

Ha online rendeljük meg a szemüveget, érdemes olyan webáruházból vásárolni, amely pénzvisszatérítési garanciát vállal. Ha a megrendelt termékkel nem vagyunk elégedettek, a vásárlást követő 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldhetjük, és a vételárát is visszafizetik részünkre.

10. Olcsóbb egy újnál

A kötelező garancián kívül több optikai üzletben külön biztosítást is köthetünk a szemüvegekre, amely balesetekre, lopásra és egyéb külső mechanikai sérülésekre vonatkozik. Fontos megjegyezni, hogy ilyen esetekben sem ingyenes a szemüveg javítása vagy pótlása: a biztosítási díjon felül a vásárlónak önrészt is kell vállalnia.

