Visszafordíthatatlan: földönkívüli analógiára bukkantak a tudósok

Amikor a Földet oxigén kezdte körülölelni, oxigén-alapú élet kezdett kialakulni. Egy-egy bolygó élővilága azonban azonképpen alakul, miképpen a bolygó és a környezete. Amikor egy távoli bolygó is abba a fázisba kerül, mint a mi bolygónk, ott is beindulhatnak az evolúciós folyamatok. Egy- és többsejtű életformák alakulnak ki, majd a felszínre úszik egy faj, kezeket és lábakat növeszt, az egyik dominánssá válik, az agya növekedésével eszközöket kezd el használni, aminek következtében tovább fejlődik, és lassacskán ők is felkerülnek arra az exponenciálisan növekedő rátára, amely az emberi tudás növekedését is jellemzi.