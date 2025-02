Kiverte a biztosítékot: 13 centis műkörömmel dolgozik a IX. kerület férfi műkörmöse

Magamnak 13 centiméteres körmöket építek, élethű, háromdimenziós porcelán virágokkal, talán ez lett a védjegyem és nélküle már nem is vagyok Extreme Joe Nails. A vendégeknek viszont hordható, esztétikus körmöket szeretek építeni. Hétköznapi élethez annyira nem alkalmasak a hosszú körmök, nekem is csak az egyik kezemen van, így azért lehet vele élni. Ha mindkettőn lenne, tuti agyvérzést kapnék. Nekem nem azért van műkörmöm, mert erre vágyok, hanem mert az a gyakorló kezem, a reklámfelületem. Ha nem lennék körmös, akkor valószínűleg nem lenne műkörmöm, hiszen anélkül is elég extrém vagyok.