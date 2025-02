Külön rendőrséget kapott a budapesti bulinegyed! - megkérdeztük az utca emberét

Kaputelefonos segélyhívó is segít

A rendőrség az irodai nyitvatartáson kívül is biztosított lehetőséget a gyors rendőri kapcsolatfelvételre, méghozzá egy kaputelefonhoz hasonlító készüléken keresztül. Itt egyetlen gombnyomással kapcsolatot létesíthetünk a rendőrséggel. A rendszer magyar mellett több idegen nyelven is elérhető, hogy a külföldről érkező turisták is könnyen segítséget kérhessenek.

A budapestiek és a turisták remélik, biztonságosabbá válik a bulinegyed Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Mit gondolnak az érintettek?

Megkérdeztük a budapestieket és a turistákat, hogyan érzik magukat a bulinegyedben, és milyen hatással lehet az új rendőrségi iroda a mindennapjaikra.

Erik, aki már több éve jár a VII. kerületben, örül az iroda megnyitásának:

A legtöbb bűncselekmény a külföldiekkel történik. Az a helyzet, hogy hát sajnos nagyon sok olyan ember van, aki a külföldieket lehúzza, és nem csak a kisebb lopások szaporodtak el.

- fejezte ki aggodalmát. „Elég sok rendőrt szoktam látni amikor erre járok, úgy estefelé szoktam látni őket, ahogy járőröznek.” - tette hozzá beszélgetésünk során Erik.

Egy külföldi turista, Marmash, aki a barátnőjével látogatott el Budapestre, pozitívan értékelte az új fejlesztést:

Budapest szerintem elég biztonságos, bár talán lehetne jobb is. De, úgy gondolom, hogy ez egy jó lépés az itt élők, és a hozzám hasonlók érdekében.

- mondta el lapunknak.

Egy neve elhallgatását kérő férfi szerint, aki a bulinegyedben dolgozott évekig: „Nem rossz ötlet ez az iroda. Azt kellene megoldani, hogy kevesebb legyen a balhé az utcákon, mert azért az utcákon vannak zavart figurák bőven.” - árulta el.

Úgy tűnik, hogy a rendőrség és a lakók egyaránt remélik, hogy ez a kezdeményezés hozzájárul a főváros egyik legforgalmasabb negyedének biztonságosabbá tételéhez.