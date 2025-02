"A gyász soha nem enyhül, sem az árulás, amit érzek" – az a kórház hagyta meghalni az édesanya fiát, ahol a fél életét ledolgozta

Mint arról korábban beszámoltunk, a brit William Hewes tragikus körülmények között, egy fertőzés miatt vesztette életét ugyanabban a kórházban, ahol édesanyja dolgozott. A 22 éves fiú annak ellenére hunyt el, hogy anyja, Deborah Burn könyörgött kollégáinak és főnökeinek: adják be a megfelelő antibiotikumot a fiának. Ez azonban nem történt meg, ami miatt a gyászoló család ügyvédhez fordult. Most pedig kiderült, Deborah a tragédia óta nem is járt a munkahelyén: úgy érzi, a kórházi személyzet elárulta őt annak ellenére, hogy több mint 20 évig dolgozott ott.

A fiatal mindössze 22 éves volt. Édesanyja szerint a kórház hibázott, ezért nem tudták megmenteni az életét Fotó: Metropol

William 24 órát sem töltött a kórházban, mielőtt belehalt a menigococcusus betegségébe, ami egy súlyos bakteriális fertőzés. A fiatalt éjfél után pár perccel regisztrálták az egészségügyi intézményben, és hajnal négykor fektették be az intenzív osztályra. Deborah úgy véli, ez idő alatt a fiával nem törődött senki, senki nem vizsgálta az életjeleit, az állapotát. Mint fogalmazott, az ellátás szempontjából akár otthon is maradhattak volna, nem lett volna különbség.

A gyász soha nem enyhül. Nem tudom szavakkal kifejezni azt a hatalmas fájdalmat, amit ez a felfoghatatlan veszteség okozott, sem azt az árulást, amit érzek William halála miatt

– nyilatkozta a bíróságon Deborah, aki szerint a szabályzat is előírja: William a kórházba való érkezését követő egy órán belül meg kellett volna kapja az antibiotikumot.

Nyolc alkalommal jeleztem nekik, hogy mikor adják már oda a gyógyszert, mire megkaptuk.

Az anya az ellátás hiánya miatt már fia betegágyánál érezte, el fogja veszíteni őt: akkor, amikor drasztikusan csökkenni kezdett William vérnyomása.

Abban a pillanatban hívtam fel William apját, mert gyanítottam, többet nem láthatja már őt, ha nem rohan akkor a kórházba.

A tragédia miatt jelenleg is zajlik a nyomozás. A következő bírósági ülés március közepén várható – írja a LadBible.