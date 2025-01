Ennél az átkelőhelynél nagyon vigyázni kell, aki itt él, pontosan tudja, hogy ez egy tanyaszerű helyen van, ahol sorompókapu nincs, csak sima fényjelzés, ami a legtöbb alkalommal nem működik. Nagyon megrázott mindenkit az eset, mert ha nem is volt rokoni kapcsolatunk velük, de jól ismertük őket. Az mondták többen is, hogy Dani szerette nyomni a gázt és lehet, hogy most is csak vagánykodott a két nőnek, de én nem hiszem. Esélyük sem volt átjutni a vonat előtt, ugyanis az óriási sebességgel érkezett