Január 22-én ünnepeljük Szent Vince napját is

Szent Vince egy vértanú volt, aki az Ibériai-félszigeten, Huescában született, valamikor a 3. században-olvasható a Wikipédián. Január 22., vagyis Vince napja különös jelentőséggel bír a boros gazdák életében is. Elsősorban mint időmeghatározó szentre gondoltak, gondolnak Szent Vincére. A mai napig sok nyelven használatos például az a mondás, hogy „Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince”. Vagyis ha Vince napján száraz az idő, akkor a pincék üresen maradnak. Emellett sokan használják még a „Fényes Vince, tele a pince, Ködös Vince, üres pince” mondást is. Vince szőlész-védőszentségéhez valószínűleg hozzájárulhatott a nevének népies szójátéka is: Vin-Cent annyit tesz, mint százszoros bor.

Ne megszokásból közlekedjünk a Ferencváros-Kelenföld szakaszon

Folytatódnak a Ferencváros és Kelenföld állomás közötti harmadik vágány építésének munkálatai. A következő fázisban falazásra, integrált elemek beépítésére, a felsővezetéktartó oszlopok állítására és vágányszabályozásra kerül sor. Az érintett szakaszon a vonatok forgalmát is korlátozzák, ezért január 20-tól február 28-ig a munkanapok nagy részében napközben módosul a pécsi, a kaposvári, a soproni és a szombathelyi InterCityk, valamint a G10-es és az S36-os elővárosi vonatok menetrendje-írja a MÁV.

Marad a borult idő

A koponyeg.hu szerint szerdán is marad eleinte a borult idő, majd (az ÉK-i tájak kivételével) nyugat felől csökken a felhőzet, előbukkan a nap. A szél délnyugatira fordul és megélénkül. +1, +6 fok lehet.

5 helyen is lehet ma vért adni a fővárosban

07:00-19:00 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

09:00-11:30 óra között a Plazmazóna Kft.-nél (1214. Budapest, Kossuth Lajos utca 117.)

11:00-17:00 óra között a Plazma Pont Kelenföldi telephelyén (1112. Budapest, Boldizsár u. 2.)

12:00-17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00 óra között pedig a WestEndben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V. és XIV. kerületben

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2025. január 22. és január 26. között Budapest V. és XIV. kerületében-írja a rendőrség. Tilos megállni január 22-én

12 órától január 23-án 22 óráig az Apáczai Csere János utca mindkét oldalán az Eötvös tér és a Wekerle Sándor utca között,

14 órától január 22-én 22 óráig az Állatkerti körúton a Robinson étterem előtti parkolókban, valamint az Állatkerti körúton a Gundel étterem oldalán a trolibusz megállótól a Gundel Károly körútig,

20 órától január 23-án 18 óráig a Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Stollár Béla utca és a Markó utca között.

Emellett 2025. január 23-án 22 órától január 26-án 16 óráig az V. kerületben az Apáczai Csere János utcában, a Hotel Intercontinental oldalán 10 gépjármű részére fenntartott helyen.