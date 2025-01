Csoda történt: isteni sugallatra találták meg az eltűnt édesanyát Veszprémnél

Ritka csodával zárult egy január éjszakai, életre-halálra szóló keresés Veszprémnél. A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat tagjait január 8-án, szerdán riasztotta egy kétségbeesett asszony, miután kiderült: idős édesanyja nyomtalanul eltűnt.

Az eltűnt nénit egész éjjel keresték, végül a lánya bukkant rá

Fotó: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

Így került elő az eltűnt asszony

A csapat azonnal elindult a helyszínre, és rögtön megkezdték a nyugdíjas keresését. Ilyen esetben nem túlzás azt állítani, hogy minden perc számít, ugyanis egy eltűnt idősnek akár az életébe is kerülhet egy kint töltött, jeges éjszaka. A csapat ezért kutyákat is vitt magával a kereséséhez, emellett velük tartott a néni aggódó lánya is. Úgy tudjuk, hogy az elszánt csapat hosszú órákon keresztül járta a környéket, átfésülték a közeli erdőt és terepet is, mikor egyik pillanatról a másikra, éjfél környékén érkezett az örömhír: az asszonyt épségben megtalálták:

Sok-sok indítás és útvonalak ellenőrzése után sikeresen meglett a keresett hölgy

– adta hírül boldogan a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat. Hamarosan kiderült, hogy az örömteli befejezéshez nem csupán a keresőcsapatok elszántsága, hanem isteni csoda is kellett. A nénire ugyanis végül nem más bukkant rá, mint a tulajdon lánya.

Egy templom ugyanis gyanús lett az asszonyt kereső kutyának, aki az épület környékén körözött bizonytalanul. Az asszony lánya így benézett az épületbe is, ahol hamarosan megpillantotta elcsigázott, de életben lévő anyukáját:

Gyermeke – isteni sugallatra – benézett a templomba, ahol a kutyánk is körözött és bizonytalan volt. Hatalmas örömben tört ki, amikor meglátta keresett édesanyját. Reméljük, minden keresés ilyen csodásan fog zárulni ebben az évben!

– zárták soraikat a kutatók. Az asszonyt ezután megfigyelésre kórházba szállították.